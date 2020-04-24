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В порядок взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам внесены изменения

24.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 апреля 2020 г. № 241 внесены изменения в Положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь (утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 340).

В порядок взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам внесены изменения

В частности, Положение дополнено главой «Порядок взимания платы за проезд по разовому тарифу». Закрепленные документом изменения позволят добросовестным пользователям платных автодорог, зарегистрированным в ЕТС-Системе, устранять непреднамеренные ошибки, допущенные ими при внесении платы в автоматическом режиме, и внести плату за проезд по разовому тарифу в течение периода времени, достаточного для прибытия каждого пользователя в ближайший пункт обслуживания ЕТС-Системы.

«Пользователи, благодаря новой функции СМС-оповещения, смогут оперативно получать информацию о зафиксированных происшествиях и (или) списаниях платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме, а также получать информацию о датах и суммах списанной платы за проезд по разовому тарифу за последние 180 дней», – сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Также документом предусмотрена возможность внесения пользователями, использующими транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, не зарегистрированных на территории государств – членов Евразийского экономического союза, платы за период пользования платной дорогой с использованием так называемой электронной виньетки (помимо существующего способа внесения платы с использованием устройства электронной оплаты из расчета пройденного километража). Данный способ оплаты будет доступен с 15 декабря 2020 г.

Изменения внесены в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 марта 2020 г. № 108, а также в целях упорядочения отдельных вопросов функционирования системы электронного сбора платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

Основные положения постановления в ступают в силу с 15 декабря 2020 г., иные – с 1 мая 2020 г.

 
 
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  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 апреля 2020 г. № 241 внесены изменения в Положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств...
 
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