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Ещё один сильный лесной пожар под Брестом. На этот раз в районе Дубровки вдоль трассы М1

25.04.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Полыхает сильно, к месту происшествия уже выдвинулись силы МЧС. Дым от загорания виден из города.

Ещё один сильный лесной пожар под Брестом. На этот раз в районе Дубровки вдоль трассы М1

По предварительной информации - горит лес в районе между рекой Лесная и трассой М1 напротив микрорайона Дубровка вдоль улицы Катин Бор.

Ещё один сильный лесной пожар под Брестом. На этот раз в районе Дубровки вдоль трассы М1

К месту пожара выехали сотрудники ГАИ, чтобы организовать безопасное движение по трассе.

 
 
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  Полыхает сильно, к месту происшествия уже выдвинулись силы МЧС. Дым от загорания виден из города. По предварительной информации - горит лес в районе между рекой...
 
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