|
Ещё один сильный лесной пожар под Брестом. На этот раз в районе Дубровки вдоль трассы М1
25.04.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Полыхает сильно, к месту происшествия уже выдвинулись силы
По предварительной информации - горит лес в районе между рекой Лесная и трассой М1 напротив микрорайона
К месту пожара выехали сотрудники
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полыхает сильно, к месту происшествия уже выдвинулись силы МЧС. Дым от загорания виден из города. По предварительной информации - горит лес в районе между рекой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)