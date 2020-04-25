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Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

25.04.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предприятия Брестского городского ЖКХ, как и положено, приняли активное участие в республиканском субботнике!

Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

Сегодня коммунальники трудились не только на рабочих местах, наводя порядок в производственных цехах. Внимание было уделено уборке несанкционированных свалок мусора, дворовых территорий, зон отдыха горожан.

Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

Специалисты городского ЖКХ во главе с генеральным директором Сильченко Игорем Викторовичем занимались сносом аварийных деревьев вдоль дороги ведущей на Красный двор. Не за горами летний сезон отпусков, сотни горожан устремятся к водоемам расположенным в этой части областного центра. Уборка мусора, вырубка придорожной поросли, вот лишь небольшой перечень работ, который выполнили коммунальники. Согласно решению трудовых коллективов, предприятия ЖКХ Бреста перечислят свой однодневный заработок в фонд субботника.

Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

Эти деньги пойдут, в том числе, на укрепление материальной базы детского оздоровительного лагеря "Орленок", находящегося на балансе КУП " Брестское котельное хозяйство" городского ЖКХ.

Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

Информация КУМПП "Брестское городское ЖКХ"

Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике
Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

Предприятия Брестского городского ЖКХ приняли участие в республиканском субботнике

 
Теги: Брест
 
 
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  Предприятия Брестского городского ЖКХ, как и положено, приняли активное участие в республиканском субботнике! Сегодня коммунальники трудились не только на...
 
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