Брестская область планирует перечислить в фонд субботника более Br1 млн

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская область планирует перечислить в фонд республиканского субботника Br1,05 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Заработанные средства направят на подготовку загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство мест воинской славы.









Предполагается, что в акции в целом по региону примут участие 205 тыс. человек. Учитывая эпидемиологическую обстановку, областной штаб субботника рекомендовал трудовым коллективам работать на объектах благоустройства на свежем воздухе, небольшими группами, с использованием средств защиты и соблюдением техники безопасности. Ожидается, что основными точками приложения сил участников акции станут территории предприятий, организаций и учреждений, лесопарковые зоны, придорожные полосы.









Особое распоряжение руководство области сделало в этом году в отношении медицинских работников. "Прежде всего, они должны быть на рабочих местах. Мы попросили, чтобы медики работали в эти большие выходные. Никто их не призывает собирать деньги. Они должны лечить людей - это самая главная их задача. Поэтому не надо их напрягать в этом плане", - отметил председатель облисполкома Анатолий Лис.





Анатолий Лис

Сам губернатор вместе с коллективом исполнительного комитета сегодня трудится в Брестской крепости. В соответствии с концепцией по озеленению мемориала, у Восточного форта сажают липовую аллею. Два десятка саженцев с закрытой корневой системой подсадят к деревьям, высаженным несколько лет назад. По соседству работники Администрации Ленинского района Бреста вырубают кустарники на валах форта. Военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка вместе с активистами городской организации БРСМ занимаются благоустройством территории у Северных ворот.

















Во время субботника в крепости всегда разворачивается широкий фронт работ. Нынче у них еще и конкретная цель: навести порядок там, где уже в июне ожидается открытие новой экспозиции. Ее создание подходит к концу. Новые мемориальные залы будут посвящены одной из самых драматичных страниц истории обороны цитадели - последнему очагу сопротивления захватчикам под руководством майора Петра Гаврилова.