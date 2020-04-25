Беларусь в связи с коронавирусом одолжит 90 млн евро у МБРР

Это следует из постановления Совмина от 23 апреля 2020 года № 249. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом портале.





Постановлением одобрен проект соглашения о соответствующем займе в качестве основы для проведения переговоров. Их проведет Минздрав, который и подпишет соглашение в случае достижения договоренности.



