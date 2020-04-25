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Беларусь в связи с коронавирусом одолжит 90 млн евро у МБРР

25.04.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь собирается привлечь в 2020-21 годах заем Международного банка реконструкции и развития в 90 млн евро на 11 лет для финансирования мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию.

Это следует из постановления Совмина от 23 апреля 2020 года № 249. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом портале.

Постановлением одобрен проект соглашения о соответствующем займе в качестве основы для проведения переговоров. Их проведет Минздрав, который и подпишет соглашение в случае достижения договоренности.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – основное кредитное учреждение Всемирного банка.
 
 
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Беларусь собирается привлечь в 2020-21 годах заем Международного банка реконструкции и развития в 90 млн евро на 11 лет для финансирования мероприятий по экстренному...
 
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