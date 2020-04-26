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Этот день не предвещал беды... Рассказывает участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС

26.04.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В этот день было тихо, спокойно, мирно — люди занимались привычными для них домашними хлопотами: кто-то шел домой после работы, кто-то неспешно прогуливался с детишками после тяжелого трудового дня…

Этот день не предвещал беды... Рассказывает участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС


26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая авария за историю атомной энергетики. С момента аварии прошло уже 33 года: 33 года боли, 33 года скорби, 33 года несбывшихся надежд и ожиданий. Жизнь многих людей переменилась в одночасье, многие были вынуждены покидать свои дома, оставлять все свое хозяйство, имущество и начинать жизнь с чистого листа.

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС принимали участие тысячи людей со всех уголков СССР, в том числе и сотрудники органов внутренних дел.

Этот день не предвещал беды... Рассказывает участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС
 Этот день не предвещал беды... Рассказывает участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС

Сегодня я решил более подробно узнать о тех событиях далекого 1986 года у одного из участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ветерана органов внутренних дел Республики Беларусь Николая Владимировича Пуша.

– Николай Владимирович, расскажите, каким образом Вы оказались в зоне отчуждения? Где несли службу?

– В апреле 1987 года я с коллегами из Пинского ГОВД был направлен в город Брест, где был сформирован сводный отряд милиции номер 1 от Брестской области в количестве около 80 сотрудников для охраны общественного порядка в 30-километровой зоне отчуждения. Службу несли в Наровлянском районе Гомельской области. Наша база находилась в деревне Тешков, – вспоминает Николай Владимирович. – По приезду на место, наш отряд разбили на 4 взвода по 20 человек. Я входил во взвод милиционеров-водителей.

– Расскажите, где Ваш отряд разместился? Какие условия проживания?

– Нас разместили в местной школе, которая стала для нас домом на время службы. Спасли прямо в учебных классах. На первом этаже функционировала столовая. Все продукты питания были привозные. Питьевую воду было пить запрещено, пили только минеральную воду, которую привозили из города Ельск.

– Какая основная задача ставилась перед вашим сводным отрядом?

– Основная наша задача — охрана жилых домов граждан от мародёров и не допущение вывоза зараженных вещей, строительных материалов и т.д. Радиацию нельзя «увидеть», «почувствовать». Многие люди просто не могли поверить в то, что все вокруг: земля, дома буквально пронизано радиацией. Большая часть граждан даже не понимала, какой вред радиация может нанести здоровью. Поэтому находились и те, кто пытался тащить все свое имущество из зоны отчуждения, – рассказывает Николай Владимирович. – На территорию деревень, в которых мы несли службу, проход был запрещен. Допускались только граждане со специальными пропусками.

– В какой должности Вы несли службу и что непосредственно выполняли?

– Мне, как милиционеру-водителю, доверили управлять автобусом. Я развозил наряды по постам в зоне отчуждения, а также занимался снабжением постов. Все продукты питания, вода, одежда были привозные, поэтому приходилось постоянно «держать руку на пульсе», работать 24 часа в сутки.

– Какие впечатления у Вас остались в памяти о тех событиях?

– Была довольна пугающая картина: заброшенные дома, улицы, скверы, поля, кругом никого, как будто все вымерло, – с ужасов вспоминает Николай Владимирович.

– Как долго Вы там пробыли?

– В зоне отчуждения я пробыл ровно месяц. Больше находиться там было нельзя из-за высокого радиационного фона. Я там пробыл с конца апреля по конец мая 1987 года.

За образцовое исполнение служебных обязанностей наш герой был награжден Почетной грамотой, а также медалью «Участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС».

Николай Владимирович прекрасный семьянин, воспитал двоих замечательных детей. Дочь работает врачом-терапевтом, а сын, Сергей, пошел по стопам отца и служит в уголовном розыске Пинского ГОВД старшим оперуполномоченным в звании майора милиции.

 
Теги: Брест
 
 
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  В этот день было тихо, спокойно, мирно — люди занимались привычными для них домашними хлопотами: кто-то шел домой после работы, кто-то неспешно прогуливался с...
 
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