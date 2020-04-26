Цвета в гардеробе, которые сделают образ дороже

Источник материала: ОНТ

Стилисты выделяют некоторые гаммы оттенков, которые подсознательно воспринимаются, как «дорогие». Эти цвета способны добавить статусности и богатства в образ. Однако при выборе цвета стоит быть аккуратной и исходить из того, подходит ли вам этот цвет.

1. Белый. Одежду белого цвета себе может позволить точно не каждый, ведь ее так легко испачкать. Особенно если вы надеваете белую верхнюю одежду или штаны, окружающие понимают, что, как минимум, еще одно пальто или брюки в другом цвете у вас есть.





2. Бежевый. Подберите оттенок под свой цветотип и смело носите бежевый цвет в своем гардеробе. Он считается одним из самых универсальных. Особенно выигрышно будут смотреться тотал-луки в этом оттенке.





3. Пастельные тона. Это могут быть нежные оттенки розового, голубого или серого. Главное, чтобы они были приглушенными, а не яркими. Такие цвета создают ощущение статусности в образах.





4. Цвета драгоценных камней. Это может быть изумрудный, рубиновый, сапфировый. Такие цвета очень часто используют в своих образах Меган Маркл, Мелания Трамп, Кейт Мидлтон.





5. Пурпурные оттенки фиолетового. Из-за дороговизны этого красителя в древности такой цвет могли носить только самые богатые люди и члены королевской семьи.





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