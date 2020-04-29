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На окно квартиры села чайка, и это увидел кот. Просто взгляните на его реакцию
Источник материала: Tut.by
Коты могут часами смотреть в окно и часто реагируют на птиц, но что будет, если прямо у стекла решит сесть крупная чайка? Результат можно посмотреть в этом видео, и он довольно необычен: посмотрите, что произошло (и обязательно со звуком)!
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