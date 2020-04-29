Самый упадочный род войск. В США рассказали, что не так с их артиллерией и что можно сделать

Источник материала: Tut.by

Сегодня американская артиллерия — род войск, пришедший в полный упадок за 20 лет преимущественно сражений против повстанцев. Однако с усилением армий двух великих держав, России и Китая, «бог войны» должен быть возрожден, сообщается в новом исследовании Army Futures Command — подразделения армии США, отвечающем за передовые технологии. Об этом пишет Breaking Defense.



Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

Издание сообщает, что первые шаги к модернизации структуры артиллерии уже сделаны, удалось создать две экспериментальные оперативно-тактические группы на основе артиллерийских бригад. Далее планируется создать штаб для координации работы орудий в масштабах театра военных действий (вплоть до целого континента).

Как поясняет генерал-лейтенант Эрик Уэсли из Futures & Concept Center, который и разрабатывает новую доктрину, раньше в этом не было нужды. Дело в том, что боевые бригадные группы США обладали настолько сильным огневым преимуществом перед противником, что дальнейшее усиление представлялось бессмысленным. Огневая мощь артиллерии, ставшая козырем США во Второй мировой, во время конфликтов холодной войны была избыточной, пушки только поддерживали другие рода войск — пехоту и танки. Однако появление дальнобойных ракет с дальностью в сотни и тысячи километров (такие во множестве есть и у России, и у Китая) дает развитию артиллерии новый стимул.

Сегодня в американских войсках артиллерийские батальоны разбросаны по танковым и пехотным бригадам, солдаты отдают предпочтение авиационной поддержке, и в 2008 году три полковника-артиллериста опубликовали статью, в которой назвали свой род войск «мертвым». Между тем за 20 лет с начала девяностых по конец нулевых гаубицы, пушки и ракетные установки России и Китая догнали и обогнали по возможностям устаревающие американские системы. В результате догонять конкурентов пришлось уже американской артиллерии — путем разработки дальнобойных орудий, бьющих на 65 километров, тактических ракет с дальностью до 500 километров и гиперзвукового оружия, способного доставать противника за полмира.

Одновременно встала и кадровая проблема — после десятков лет, когда род войск был в упадке, он нуждается в опытных артиллеристах, способных эффективно использовать новейшие разработки. Пехотные и танковые командиры для этого не годятся — они могут разве что отдать приказ нанести удар по тактическим целям на линии фронта и в ближнем тылу. Но для того, чтобы определить приоритетные цели и скоординировать артиллерийские удары на сотни миль по фронту и в глубину, нужны опытные артиллерийские офицеры. В 2014 году были восстановлены дивизионные штабы артиллерии, сейчас идет работа над штабами уровня корпуса и ТВД.

Что касается перспектив обновленной американской артиллерии в будущем, то военные предполагают следующее. Батареи большой дальности действия, расположенные на дружественных территориях вблизи континентального Китая (в Южной Корее, Японии, на Окинаве, Тайване и Филиппинах), станут мощной поддержкой для американских ВМФ. Системы ПВО и ПРО, включая артиллерию, должны прикрыть орудия с воздуха, а большегрузные дальние самолеты — перебрасывать войска с острова на остров. Все это планируется объединить в сложную сеть для координации усилий.

В Европе ТВД значительно компактнее, так что основой становится «центральный фронт» между двумя морями, что делает более важной бронетехнику, а не флот. Для двух этих театров военных действий, соответственно, потребуются разные типы орудий, и разработать универсальный вариант невозможно.

Сейчас для Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы создано по одной экспериментальной оперативной группе, которые и обкатывают на учениях оптимальные варианты работы артиллерии на этих ТВД, сообщил Эрик Уэсли.