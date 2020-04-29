Если вам пришла смс о взломе почтового ящика на тутбай, не паникуйте. Это вас мотивируют сменить пароль

Источник материала: Виртуальный Брест

На прошлой неделе обнаружил странную смс - требовали срочно сменить пароль на почтовом ящике сервиса тутбай (он же яндекс). Проверил журналы доступа - ничего необычного, только я и пользовался данным доступом. Не сменил.





А сегодня отключили вообще ящик. Пришлось бросать все дела и сменить этот пароль, а вдруг и в самом деле атака?





Оказалось - нет. Просто таким образом, похоже, пользователей мотивируют безусловно сменить пароль. Комментарий саппорта:

Мы заметили, что в Вашем аккаунте присутствует как минимум один фактор риска – долгое время не менялся пароль / был выбран недостаточно сложный пароль / пароль использовался для авторизации на других ресурсах. Так как в последнее время участились случаи мошенничества, рекомендуем проводить смену пароля не реже чем раз в полгода или по запросу администрации.

Вот такой он странный, запрос от администрации.