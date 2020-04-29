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Если вам пришла смс о взломе почтового ящика на тутбай, не паникуйте. Это вас мотивируют сменить пароль
29.04.2020 14:33 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На прошлой неделе обнаружил странную смс - требовали срочно сменить пароль на почтовом ящике сервиса тутбай (он же яндекс). Проверил журналы доступа - ничего необычного, только я и пользовался данным доступом. Не сменил.
А сегодня отключили вообще ящик. Пришлось бросать все дела и сменить этот пароль, а вдруг и в самом деле атака?
Оказалось - нет. Просто таким образом, похоже, пользователей мотивируют безусловно сменить пароль. Комментарий саппорта:
Вот такой он странный, запрос от администрации.
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