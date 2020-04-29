Процесс пошёл... В Брестской области отключают отопление

Источник материала: Виртуальный Брест

Соответствующее распоряжение о завершении отопительного сезона Брестский облисполком подписал утром, 29 апреля. Документ был направлен в горрайисполкомы. Системы отопления отключат в общественных и административных зданиях, жилищном фонде, учреждениях образования и социального обслуживания.





Как рассказали Zarya.by в областном управлении ЖКХ, процесс отключения батарей в жилых домах Бреста уже запущен, а к вечеру процент отключенных будет существенным.

– Отключение отопления по областному центру занимает самое большее – 3 дня, но справляемся, как правило, быстрее, – делится прогнозами Сергей Ананьев, начальник отдела котельного хозяйства и энергетики Брестского областного управления ЖКХ.

Думаю, сегодня - завтра завершим. А районы отключаются за один день, там нет проблем.

К слову, с 13 апреля жилфонд области был переведен в режим протапливания. Температурные скачки не способствовали тому, чтобы отключить тепло вовсе. Между тем в предыдущие годы завершение отопительного сезона приходилось как раз на середину апреля.

– В прошлом году, например, отопительный сезон завершился почти на 3 недели раньше, - отмечает Сергей Ананьев. – Это обычная практика в последние годы. А сейчас и погодные условия, и эпидемиологическая обстановка внесли свои коррективы.

Напомним, в Брестской области нынешний отопительный сезон стартовал 25 сентября 2019 года. С этого дня тепло поступило в объекты социальной сферы. Затем потеплели батареи и в жилых домах.