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Процесс пошёл... В Брестской области отключают отопление

29.04.2020 14:33 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Соответствующее распоряжение о завершении отопительного сезона Брестский облисполком подписал утром, 29 апреля. Документ был направлен в горрайисполкомы. Системы отопления отключат в общественных и административных зданиях, жилищном фонде, учреждениях образования и социального обслуживания.

Процесс пошёл... В Брестской области отключают отопление

Как рассказали Zarya.by в областном управлении ЖКХ, процесс отключения батарей в жилых домах Бреста уже запущен, а к вечеру процент отключенных будет существенным.

– Отключение отопления по областному центру занимает самое большее – 3 дня, но справляемся, как правило, быстрее, – делится прогнозами Сергей Ананьев, начальник отдела котельного хозяйства и энергетики Брестского областного управления ЖКХ.

Думаю, сегодня - завтра завершим. А районы отключаются за один день, там нет проблем.

К слову, с 13 апреля жилфонд области был переведен в режим протапливания. Температурные скачки не способствовали тому, чтобы отключить тепло вовсе. Между тем в предыдущие годы завершение отопительного сезона приходилось как раз на середину апреля.

– В прошлом году, например, отопительный сезон завершился почти на 3 недели раньше, - отмечает Сергей Ананьев. – Это обычная практика в последние годы. А сейчас и погодные условия, и эпидемиологическая обстановка внесли свои коррективы.

Напомним, в Брестской области нынешний отопительный сезон стартовал 25 сентября 2019 года. С этого дня тепло поступило в объекты социальной сферы. Затем потеплели батареи и в жилых домах.

 
Теги: Брест
 
 
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  Соответствующее распоряжение о завершении отопительного сезона Брестский облисполком подписал утром, 29 апреля. Документ был направлен в горрайисполкомы....
 
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