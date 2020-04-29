Беларусь закупила нефть у Saudi Aramco: танкер прибудет в Клайпеду 11 мая









Интерфакс-Запад " пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. Об этом сообщил агентству "" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.





"В порт Клайпеды 11 мая прибудет танкер с нефтью, закупленной в Саудовской Аравии, у компании Saudi Аramco. Это первая партия аравийской нефти, ее объем составляет 80 тыс. тонн", - сказал Тищенко.





Представитель концерна не исключил, что в дальнейшем возможно заключение новых сделок с Saudi Аramco. "Поставки аравийской нефти могут продолжиться, это зависит от ценовой конъюнктуры и ситуации на рынке", - отметил Тищенко.





Как сообщалось, в феврале возможность покупки нефти в Саудовской Аравии анонсировал глава Беларуси Александр Лукашенко. Он также сообщал, что Беларусь ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ.





Также он анонсировал поставки нефти по балтийскому направлению через польский Гданьск по одной из ниток нефтепровода "Дружба" в реверсном режиме. На минувшей неделе Беларусь утвердила тарифы на прокачку нефти по "Дружбе" от польского пункта Адамова Застава до Мозырского НПЗ.





Беларусь в период отсутствия нефти из России в первом квартале начала поиск альтернативных путей получения сырья, в частности, импортировала нефть через порты Одессы и Клайпеды. В апреле поставки танкерной нефти составили 170 тыс. тонн.









В среду концерн "Белнефтехим" также сообщил, что белорусские НПЗ в мае снизят импорт нефти из России до 1,13 млн тонн с 1,56 млн тонн в апреле.





"В апреле Беларусь, как и планировалось, получила около 2 млн тонн нефти, 1,56 млн тонн из них – это российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом. Остальной объем – танкерные поставки и собственная добыча. На май планы поставок из России подтверждены на уровне 1,13 млн тонн", - сказал Тищенко.





Он также отметил, что в мае "продолжится работа и с альтернативными источниками". "Объемы будут определяться, исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков", - добавил пресс-секретарь «Белнефтехима».