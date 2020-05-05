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Самый четкий в мире снимок Луны создал астрофотограф из США
Источник материала: ОНТ
Астрофотограф из американского штата Калифорния сделал самые четкие в мире снимки кратеров Луны при помощи «лунного терминатора». Фотографии опубликованы в Instagram.
Фотограф Эндрю Маккарти использовал тысячи снимков Луны в разных фазах, чтобы показать поверхность спутника Земли во всей красе. Он объединил несколько фото по линии светораздела, отделяющей освещенную часть объекта от неосвещенной.
Из-за игры света, вызванного «лунным терминатором» (так называется линия между освещенными и темными сторонами Луны), кратеры выглядят вытянутыми и более заметными.
Он признался, что работа была очень утомительной, потому что каждое изображение нужно было сопоставлять с трехмерной сферой и настраивать так, чтобы каждое фото было выровнено.
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Астрофотограф из американского штата Калифорния сделал самые четкие в мире снимки кратеров Луны при помощи «лунного терминатора». Фотографии опубликованы в...
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