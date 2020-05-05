ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самый четкий в мире снимок Луны создал астрофотограф из США

05.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Самый четкий в мире снимок Луны создал астрофотограф из США

Астрофотограф из американского штата Калифорния сделал самые четкие в мире снимки кратеров Луны при помощи «лунного терминатора». Фотографии опубликованы в Instagram.

Фотограф Эндрю Маккарти использовал тысячи снимков Луны в разных фазах, чтобы показать поверхность спутника Земли во всей красе. Он объединил несколько фото по линии светораздела, отделяющей освещенную часть объекта от неосвещенной.

Из-за игры света, вызванного «лунным терминатором» (так называется линия между освещенными и темными сторонами Луны), кратеры выглядят вытянутыми и более заметными.

Он признался, что работа была очень утомительной, потому что каждое изображение нужно было сопоставлять с трехмерной сферой и настраивать так, чтобы каждое фото было выровнено.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астрофотограф из американского штата Калифорния сделал самые четкие в мире снимки кратеров Луны при помощи «лунного терминатора». Фотографии опубликованы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Румас: нельзя допустить, чтобы борьба с пандемией привела к разрыву наработанных кооперационных связей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика