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Трамп предложил сенату кандидатуру Фишер на должность посла в Беларуси

05.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент США Дональд Трамп внес на утверждение сенату кандидатуру на должность посла США в Республике Беларусь. Если сенат одобрит это предложение, то в Минске после 12 лет отсутствия снова появится посол из Вашингтона, сообщает ТАСС.

На пост посла США в Беларуси претендует Джули Фишер, заместитель помощника госсекретаря по делам Западной Европы и Евросоюза. В случае одобрения предложенной Трампом кандидатуры Сенатом Конгресса США, Фишер продолжит дипмиссию американских штатов в республике, которая была прекращена в марте 2008 года.

Тогда Беларусь отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона на фоне санкций США в отношении белорусских компаний. Глава американской дипмиссии Карен Стюарт, в свою очередь, тоже покинула пост. На протяжении последних 12 лет посольства возглавляют временные поверенные в делах.

О планах выдвинуть Джули Фишер на должность посла в Беларуси Трамп сообщил 20 апреля. В ее послужном списке значатся такие посты, как заместитель постпреда США при НАТО, временный поверенный в делах США в России, а также работа в посольствах США в Грузии и на Украине.



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Теги: Минск
 
 
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О планах выдвинуть Джули Фишер на должность посла в Беларусь Трамп сообщил 20 апреля.
 
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