Трамп предложил сенату кандидатуру Фишер на должность посла в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент США Дональд Трамп внес на утверждение сенату кандидатуру на должность посла США в Республике Беларусь. Если сенат одобрит это предложение, то в Минске после 12 лет отсутствия снова появится посол из Вашингтона, сообщает ТАСС .

На пост посла США в Беларуси претендует Джули Фишер, заместитель помощника госсекретаря по делам Западной Европы и Евросоюза. В случае одобрения предложенной Трампом кандидатуры Сенатом Конгресса США, Фишер продолжит дипмиссию американских штатов в республике, которая была прекращена в марте 2008 года.

Тогда Беларусь отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона на фоне санкций США в отношении белорусских компаний. Глава американской дипмиссии Карен Стюарт, в свою очередь, тоже покинула пост. На протяжении последних 12 лет посольства возглавляют временные поверенные в делах.