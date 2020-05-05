|
В МТС стартовала акция Спасибо докторам : медикам доступен безлимит интернета и 3000 бесплатных минут
Источник материала: Myfin
Дополнительные минуты и интернет добавляются сразу после подключения в полном объеме, независимо от даты присоединения к акции, а затем 1-го числа каждого следующего месяца. Акция доступна медработникам, абонентские номера которых оформлены на них самих или на юридическое лицо в рамках корпоративных тарифных планов.
Акция «Спасибо докторам» стартовала 4 мая и продлится по 31 августа 2020 г. Бонусные минуты и интернет-трафик доступны на всех корпоративных тарифных планах (за исключением «Телематика», «МТС Коннект», «Ultra»).
Подробнее о правилах акции смотрите на сайте компании.
*партнерский материал
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МТС стартовала акция Спасибо докторам : медикам доступен безлимит интернета и 3000 бесплатных минут
В МТС стартовала акция Спасибо докторам , в рамках которой медикам доступен дополнительный голосовой и интернет-трафик: 3000 бесплатных минут во все сети страны и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)