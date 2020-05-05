В МТС стартовала акция Спасибо докторам : медикам доступен безлимит интернета и 3000 бесплатных минут

Источник материала: Myfin

​В МТС стартовала акция «Спасибо докторам»

Дополнительные минуты и интернет добавляются сразу после подключения в полном объеме, независимо от даты присоединения к акции, а затем 1-го числа каждого следующего месяца. Акция доступна медработникам, абонентские номера которых оформлены на них самих или на юридическое лицо в рамках корпоративных тарифных планов.



Акция «Спасибо докторам» стартовала 4 мая и продлится по 31 августа 2020 г. Бонусные минуты и интернет-трафик доступны на всех корпоративных тарифных планах (за исключением «Телематика», «МТС Коннект», «Ultra»).

Подробнее о правилах акции смотрите на сайте компании.