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Игорь Петришенко: чтобы риск не усиливать, каждому ветерану индивидуальные поздравления
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил планету от фашизма и завоевал мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные торжества пройдут 9 Мая, но уже сейчас праздничные мероприятия охватили всю страну.
Торжественная церемония «День памяти» прошла в мемориальном комплексе «Хатынь». В ней принял участие заместитель премьер-министра Беларуси. Во время возложения цветов Игорь Петришенко напомнил, как важно нынешнему поколению общаться с ветеранами. Но, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, героев войны поздравляют на дому.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Отметим, ветеранов с каждым годом становится все меньше. На сегодня их в стране чуть менее 5000, сейчас делается все, чтобы они были окружены заботой и вниманием.
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Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил планету от...
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