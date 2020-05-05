С 19 мая третий этап репетиционного тестирования можно будет пройти онлайн

"Еврорадио" . Репетиционное тестирование пройдёт в электронном формате в онлайн-режиме на сайте Республиканского института контроля знаний. Для участия в нём необходимо зарегистрироваться в своём личном кабинете на сайте упомянутого учреждения образования, передает





Оплата производится через систему "Расчёт" (ЕРИП). Также можно воспользоваться "одной или несколькими свободными оплатами", которые вернули при отмене ранее запланированных сеансов репетиционного тестирования.