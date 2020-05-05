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С 19 мая третий этап репетиционного тестирования можно будет пройти онлайн

05.05.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 19 мая все желающие получат возможность пройти третий этап репетиционного тестирования. Из-за эпидемиологической ситуации в Беларуси многие пункты его проведения отменили запланированные на май сеансы.

Репетиционное тестирование пройдёт в электронном формате в онлайн-режиме на сайте Республиканского института контроля знаний. Для участия в нём необходимо зарегистрироваться в своём личном кабинете на сайте упомянутого учреждения образования, передает "Еврорадио".

Оплата производится через систему "Расчёт" (ЕРИП). Также можно воспользоваться "одной или несколькими свободными оплатами", которые вернули при отмене ранее запланированных сеансов репетиционного тестирования.
 
 
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С 19 мая все желающие получат возможность пройти третий этап репетиционного тестирования. Из-за эпидемиологической ситуации в Беларуси многие пункты его...
 
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