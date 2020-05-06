Брестской крепости 55 лет назад присвоили звание героя

Источник материала: Виртуальный Брест

Присвоили его крепости 6 мая 1965 года. Попытки увековечить оборону крепости предпринимались не раз. Впервые – в 1956 году. В архиве мемориального комплекса хранится интересный документ – докладная записка начальника Брестского гарнизона генерал-лейтенанта Вашурина командующему Белорусским военным округом маршалу Тимошенко.





В записке – предложение ходатайства перед Президиумом Верховного Совета СССР о награждении крепости орденом Боевого Красного Знамени в связи с 15-летием героической обороны цитадели за исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные ее гарнизоном летом 1941 года.

В следующий раз вопрос об увековечении подвига защитников крепости был поднят в середине 60-х. Огромную роль в этом сыграли писатель Сергей Смирнов и первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров. К тому времени на территории Брестской крепости почти десять лет работал музей героической обороны, который уже посетило около 2,5 миллиона человек.

Тогда граждане Советского Союза и иностранных государств в многочисленных письмах в адрес ЦК Компартии и правительства Белоруссии просили увековечить подвиг защитников крепости и жителей города.

ЦК КПБ обратился с просьбой наградить Брест и крепость орденом Красного Знамени. Ходатайство было удовлетворено, но награда превзошла все ожидания. 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР крепости было присвоено почетное звание героя.

В канун празднования 20-летия победы в Великой Отечественной войне утвердили и «Положение о почетном звании «Город-герой», «Крепость-герой». Главным критерием для награждения почетным званием была историческая оценка вклада защитников городов в общую победу. Обязательным атрибутом города-героя должен был стать обелиск с изображением наград и текстом указа о присвоении звания.

Из разных уголков страны в музей полетели телеграммы с поздравлениями от защитников крепости, трудовых коллективов, пионерских организаций. 9 мая в Брестской крепости прошел митинг, посвященный 20-летию победы и присвоению ей почетного звания.

Старшее поколение помнит, как осенью 1965 года проходили торжественные мероприятия по случаю вручения наград. 1 ноября 1965 года в областном драмтеатре прошло торжественное заседание. На церемонии присутствовали высшие должностные лица СССР, представители городов-героев, областей республики и города Минска, защитники крепости, воины, освобождавшие Брест в июле 1944 года.

На протяжении многих лет врученные на заседании орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» вместе с грамотой хранились в секретной части штаба 50-й гвардейской мотострелковой дивизии Брестского гарнизона. 21 июня 1996 года в канун 55-летия начала обороны Брестской крепости награды передали на постоянное хранение в фонды мемориала. Сегодня орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и грамоту с текстом указа о присвоении звания можно увидеть в его экспозициях.

Почетное звание «Город-герой» присваивали с 1965 по 1985 годы. После распада Советского Союза Брестская крепость-герой сохранила свое звание. Однако в наградной системе Республики Беларусь нет статуса, подобного почетному званию «Город-герой» или «Крепость-герой».

Всего же 12 городов были удостоены высокого статуса. Брестская крепость – единственная «Крепость-герой».

Сегодня, спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной войны, она достойно носит это звание, продолжая хранить память о защитниках Отечества и жертвах военных событий.

Анна УПЕРОВЕЦ, старший научный сотрудник

ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»