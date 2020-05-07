ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ретро-паровоз появился на вокзале в Барановичах, но это инсталляция

07.05.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

К 75-летию Победы на вокзале Барановичи-Полесские установлен необычный экспонат. Такая инсталляция напоминает пассажирам о главном майском празднике.

Ретро-паровоз появился на вокзале в Барановичах, но это инсталляция

В кассовом зале вокзала на маленькие рельсы установлен прототип главной «тягловой силы» на железных дорогах Великой Отечественной войны – паровоз серии «Э». Такие паровозы везли составы с воинами-победителями из Германии в 1945 году.

Ретро-паровоз появился на вокзале в Барановичах, но это инсталляция

Как Zarya.by сообщала ранее, с 1 по 10 мая при покупке билета на вокзале всем желающим кассиры вручают открытки, изготовленные Белорусской железной дорогой специально к празднику. На них запечатлены тематические рисунки, посвященные Великой Отечественной войне. Их нарисовали дети железнодорожников страны. Открытки с маркой и поздравлением. Остается написать на ней адрес и отправить по почте тому, кого хотите поздравить с Великой Победой.

Ретро-паровоз появился на вокзале в Барановичах, но это инсталляция

Ретро-паровоз появился на вокзале в Барановичах, но это инсталляция

Ретро-паровоз появился на вокзале в Барановичах, но это инсталляция

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  К 75-летию Победы на вокзале Барановичи-Полесские установлен необычный экспонат. Такая инсталляция напоминает пассажирам о главном майском празднике. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мексике 11 заключённых совершили побег из тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика