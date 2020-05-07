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Ретро-паровоз появился на вокзале в Барановичах, но это инсталляция
07.05.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
К 75-летию Победы на вокзале Барановичи-Полесские установлен необычный экспонат. Такая инсталляция напоминает пассажирам о главном майском празднике.
В кассовом зале вокзала на маленькие рельсы установлен прототип главной «тягловой силы» на железных дорогах Великой Отечественной войны – паровоз серии «Э». Такие паровозы везли составы с воинами-победителями из Германии в 1945 году.
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К 75-летию Победы на вокзале Барановичи-Полесские установлен необычный экспонат. Такая инсталляция напоминает пассажирам о главном майском празднике. В...
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