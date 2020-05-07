Ретро-паровоз появился на вокзале в Барановичах, но это инсталляция

Источник материала: Виртуальный Брест

К 75-летию Победы на вокзале Барановичи-Полесские установлен необычный экспонат. Такая инсталляция напоминает пассажирам о главном майском празднике.





В кассовом зале вокзала на маленькие рельсы установлен прототип главной «тягловой силы» на железных дорогах Великой Отечественной войны – паровоз серии «Э». Такие паровозы везли составы с воинами-победителями из Германии в 1945 году.





Как Zarya.by сообщала ранее , с 1 по 10 мая при покупке билета на вокзале всем желающим кассиры вручают открытки, изготовленные Белорусской железной дорогой специально к празднику. На них запечатлены тематические рисунки, посвященные Великой Отечественной войне. Их нарисовали дети железнодорожников страны. Открытки с маркой и поздравлением. Остается написать на ней адрес и отправить по почте тому, кого хотите поздравить с Великой Победой.











