Типичное и жёсткое ДТП произошло на перекрёстке Сальникова и Махновича сегодня

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 7 мая 2020 года около 13:30 на перекрёстке Махновича - Сальникова произошла дорожная авария.





Брестчанин 1978 года рождения управляя автомобилем марки «Опель» выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора в результате чего совершил ДТП с автомобилем марки «Лада», под управлением местного жителя, 1984 года рождения. В ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

ГАИ призывает к внимательному о осторожному участию в дорожном движении. Каждый водитель должен понимать, что движение на запрещающий сигнал светофора категорически запрещено! Такие действия могут привести к трагедии. Водители, эта та категория, которая ежеминутно отвечает не только за свою жизнь, но и жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Необходимо особую внимательность проявлять при проезде перекрёстков и пешеходных переходов.

Любой манёвр на дороге должен быть обдуманным. В потоке будьте предельны внимательны и осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию и скорость, заранее прогнозируйте дорожную обстановку и будьте внимательны на дороге!