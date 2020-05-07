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В Брестской области подводят итоги акции "Наш животновод"

07.05.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Республиканская акция массово прошла во всех регионах Брестчины. Активисты профсоюза работников АПК совместно с руководством облисполкома, райисполкомов, областного агропромышленного союза, представителями хозяйств посетили более 630 комплексов и ферм.

В Брестской области подводят итоги акции "Наш животновод"

— Во время этих встреч особое внимание было уделено условиям работы трудовых коллективов, содержанию скота, качеству производимого молока, созданию надлежащих бытовых условий для животноводов, соблюдению правил техники безопасности и другим аспектам, — пояснил председатель Брестского обкома профсоюза работников АПК Александр Солоневич— Руководителям организаций мы направили 17 рекомендаций по устранению нарушений трудового законодательства, решению других вопросов. Кстати, многие недоработки были исправлены на месте.

Активно к акции "Наш животновод" подключились профсоюзные организации работников АПК в Каменецком, Лунинецком, Столинском, Брестском, Ляховичском, Кобринском и других районах. На Столинщине, к примеру, встречи прошли на каждой ферме. На базе Столинского государственного лицея сельскохозяйственного производства 56 лучших тружеников отрасли в торжественной обстановке поощрили ценными подарками и премиями. Такие слеты передовиков в районе стали доброй традицией.

Благодарственными письмами Брестского обкома профсоюза работников АПК и облагропромсоюза отмечены заслуги работников 14 комплексов и ферм, где в минувшем сезоне надоили более 9 тысяч молока на корову. В УП "Молодово-Агро" Ивановского и ОАО "Остромечево" Брестского районов чествовали десятитысячников, которые и в нынешнем году удерживают лидерские позиции.

За период акции в области ценными подарками и денежными выплатами поощрили более 2,5 тысячи человек на общую сумму 121,3 тысячи рублей. Немалые средства хозяйства вложили в улучшение условий труда животноводов.

С начала года валовое производство молока на Брестчине увеличилось на 7,9 процента к аналогичному периоду прошлого года. Первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Буткевич отметил, что динамика выше, чем в прошлом сезоне:

— По оперативной информации, за 4 месяца от каждой коровы надоили в среднем по 2114 килограммов молока — это плюс 128 килограммов к январю —апрелю 2019 года. Более чем по два центнера добавили Каменецкий, Кобринский и Березовский районы. Товарность продукта — 91,3 процента. Выросла доля сорта экстра — до 72 процентов. Имеем неплохие результаты по производству мяса — рост на 5,9 процента.

 
 
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  Республиканская акция массово прошла во всех регионах Брестчины. Активисты профсоюза работников АПК совместно с руководством облисполкома, райисполкомов,...
 
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