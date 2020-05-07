Источник материала: Виртуальный Брест

Республиканская акция массово прошла во всех регионах Брестчины. Активисты профсоюза работников АПК совместно с руководством облисполкома, райисполкомов, областного агропромышленного союза, представителями хозяйств посетили более 630 комплексов и ферм.





— Во время этих встреч особое внимание было уделено условиям работы трудовых коллективов, содержанию скота, качеству производимого молока, созданию надлежащих бытовых условий для животноводов, соблюдению правил техники безопасности и другим аспектам, — пояснил председатель Брестского обкома профсоюза работников АПК Александр Солоневич. — Руководителям организаций мы направили 17 рекомендаций по устранению нарушений трудового законодательства, решению других вопросов. Кстати, многие недоработки были исправлены на месте.

Активно к акции "Наш животновод" подключились профсоюзные организации работников АПК в Каменецком, Лунинецком, Столинском, Брестском, Ляховичском, Кобринском и других районах. На Столинщине, к примеру, встречи прошли на каждой ферме. На базе Столинского государственного лицея сельскохозяйственного производства 56 лучших тружеников отрасли в торжественной обстановке поощрили ценными подарками и премиями. Такие слеты передовиков в районе стали доброй традицией.

Благодарственными письмами Брестского обкома профсоюза работников АПК и облагропромсоюза отмечены заслуги работников 14 комплексов и ферм, где в минувшем сезоне надоили более 9 тысяч молока на корову. В УП "Молодово-Агро" Ивановского и ОАО "Остромечево" Брестского районов чествовали десятитысячников, которые и в нынешнем году удерживают лидерские позиции.

За период акции в области ценными подарками и денежными выплатами поощрили более 2,5 тысячи человек на общую сумму 121,3 тысячи рублей. Немалые средства хозяйства вложили в улучшение условий труда животноводов.

С начала года валовое производство молока на Брестчине увеличилось на 7,9 процента к аналогичному периоду прошлого года. Первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Буткевич отметил, что динамика выше, чем в прошлом сезоне:

— По оперативной информации, за 4 месяца от каждой коровы надоили в среднем по 2114 килограммов молока — это плюс 128 килограммов к январю —апрелю 2019 года. Более чем по два центнера добавили Каменецкий, Кобринский и Березовский районы. Товарность продукта — 91,3 процента. Выросла доля сорта экстра — до 72 процентов. Имеем неплохие результаты по производству мяса — рост на 5,9 процента.