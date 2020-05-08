Шик и анонимность. Какие маски выбирают звезды во время пандемии COVID-19

Источник материала: Tut.by

В Японии, Китае и других странах Азии медицинские маски давно стали привычной частью жизни. Кто-то носит их из уважения к окружающим: при недомогании не положено подвергать риску всех вокруг, кто-то — из практических соображений. Часто девушки надевают их, когда нет времени на полноценный макияж, а появляться ненакрашенной на людях не хочется.

Знаменитые модели, актрисы и общественные деятели быстро поняли все плюсы ношения масок и научились мастерски вплетать этот аксессуар в свой гардероб. Одни используют их, чтобы привлечь внимание публики, другие, наоборот, чтобы стать незаметными.

Давайте посмотрим, как носят маски популярные личности и научимся тонкому искусству оставаться стильными даже во время пандемии.

Билли Айлиш и крупные стразы

Американская певица и автор песен предпочитает креатив эффективной защите. Такая маска вряд ли спасет от вирусов, но гарантированно сделает обладательницу звездой инстаграма.





Яна Рудковская и маски под тематику образа

Российские звезды не отстают от своих иностранных коллег. Продюсер Яна Рудковская вооружилась всеми возможными средствами безопасности. Кажется, в гардеробе бизнес-леди есть маски на любой случай жизни: на модном показе и в путешествии Яна всегда защищена.









Ирина Шейк и креативное милитари

Супермодель обладает отменным вкусом: на прогулке Ирина выглядит ярко, но уместно. В качестве защиты Шейк использует плотную бандану болотного цвета — идеальная делать для «военного» костюма девушки.





Эмили Ратаковски и банды Нью-Йорка

В этом образе Эмили обыгрывает стиль окраин Нью-Йорка. Американская модель также выбирает платок вместо классической маски. Благодаря незамысловатому аксессуару получился образ, полный дерзости.





Рената Литвинова и шелковая маска

Актриса и икона стиля подобрала маску, идеально дополняющую ее аристократический стиль. Глянец шелка сочетается с блеском жемчуга и придает образу таинственность и завершенность.





Диана Крюгер и обычная жизнь

В отличие от многих своих коллег, немецко-американская актриса использует маску, чтобы слиться с толпой. В обычной медицинской маске Диана похожа на миллионы обычных женщин, идущих по своим делам.





Зузана Чапутова и маски как дополнение к платью

Первая женщина — президент Словакии старается оставаться стильной даже во время пандемии. Зузана подбирает маски в тон платью — получается женственно и стильно.



Фото: Reuters



Фото: Reuters

Джессика Альба и максимальная безопасность

Как бы ни было тяжело заниматься спортом в маске, Джесика Альба расставляет приоритеты в пользу здоровья. Для прогулки актриса выбрала маску с высокой степенью защиты — ответственно и безопасно.





Анна Винтур и полная анонимность

Большие очки, маска, закрывающая большую часть лица, — и одну из самых влиятельных особ из мира fashion не узнать. Анну выдает ее «фирменное» каре и расслабленный стиль. А вы узнали главного редактора американского Vogue?





Новое время диктует свои правила. То, что раньше ассоциировалось исключительно с медициной, сегодня — необходимый стильный аксессуар. И скоро мы к этому привыкнем. Носите маски, уважайте здоровье других людей и оставайтесь красивыми.