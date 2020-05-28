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Девушка сделала невозможное, омолодив 80-летнюю бабушку вдвое. Понадобилась лишь косметика

28.05.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Визажистка решила порадовать свою престарелую тетю и сумела при помощи одной косметики омолодить ее в два раза. Но самое удивительное, что для этого ей не потребовалось много макияжа — она использовала лишь хитрости визажа, которыми охотно поделилась с другими.


Джулия Стронах, визажистка из шотландского города Абердина, создает естественные образы девушкам всю свою жизнь, чем и добилась репутации профессионала. В 2019 году ее тете Сандре исполнилось 80 лет, и женщина пришла к племяннице с простой просьбой — скрасить горькую дату, вернув ей молодость, пишет DailyMail.

Девушка охотно исполнила желание любимой тети, но поделилась с людьми полученным результатом лишь 25 мая 2020 года. По словам Джулии, сама Сандра не хотела выглядеть как «разукрашенная старушка», и Стронах приняла вызов.


Джулия Стронах

Несмотря на то, что кожа и строение лица каждого человека уникальны и Джулия подбирает косметику, исходя из этих врожденных особенностей, у нее есть несколько универсальных хитростей, которые она применяет ко всем.

Не стала исключением и тетя. Стронах утверждает, что визуально освежить лицо гораздо проще, чем состарить, а именно это неосознанно делают многие.

Первым делом девушка нанесла бабушке на лицо тонкий ровный слой основы — тональник она распределила не только по всей площади лица, но и по шее — это помогло визуально сравнять тон кожи и создать иллюзию молодости.

Сандра

Затем девушка приготовила смесь из матовых теней для век, подобрав необходимый оттенок, и нанесла подводку прямо на открытые веки — Джулия утверждает, что если подводить закрытые глаза, оттягивая кожу, визуально они будут выглядеть старше.

И, наконец, мастер наложила тете накладные ресницы, подрезав их таким образом, чтобы они редели к краям. Особое внимание Стронах уделила бровям и губам — именно эти части лица позволили добиться наибольшего эффекта омоложения, уверяет она.

Брови Сандры девушка сделала густыми и светлыми.

— Хороший и крепкий лоб мгновенно возвращает человеку годы и создает видимость молодости и здоровья. Редкие светлые брови нужно мягко корректировать несколькими мазками кисти со средством светло-коричневого цвета, — сказала Джулия.

Что касается губ Сандры, то их девушка окрасила в неестественный цвет, но затронула лишь их среднюю часть — так называемый «лук купидона», поскольку помада на краях губ лишь подчеркивает возрастные изменения и делает улыбку «изломанной».

Немного финальных штрихов при помощи пудры с бронзером, и вуаля — 80-летняя старушка разом потеряла треть своего возраста, при этом сохранив естественность внешности. Сравните сами.

Джулия утверждает, что преображение тети — заслуга генетики, ведь Стронах не пыталась ничего изменить в Сандре, а лишь подчеркивала яркие черты ее лица, скрывая слабые места. В этом и есть секрет методики мастера.

 
 
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Визажистка решила порадовать свою престарелую тетю и сумела при помощи одной косметики омолодить ее в два раза
 
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