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Сотрудники ГАИ установили водителя, который сбил мальчика в Бресте на улице Пронягина
01.06.2020 14:33 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Напомним, 28 мая около 18:25 часов в Бресте на улице Пронягина, напротив дома № 56/1, был совершен наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель доставил учащегося в район проживания и уехал. В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.
Около суток потребовалось сотрудникам розыска батальона ДПС
Водителем оказался 41-летний житель поселка Мухавец Брестского района, который на момент совершения дорожной аварии управлял автомобилем «Протон». Как рассказал мужчина правоохранителям, он не обратился в
ГАИ напоминает, что оставление места ДТП, участником которого вы являетесь – нарушение Правил дорожного движения. В данном случае вы должны оставаться на месте и вызвать сотрудников
Помните, что перед пешеходными переходами вы должны быть сконцентрированы вдвойне, скорость движения должна быть такова, чтобы в случае появления пешехода вы могли бы остановиться и пропустить. Особенно внимательным необходимо быть при осуществлении маневра поворота, когда одновременно разрешено движение транспортным средствам и пешеходам.
Сотрудники ГАИ также обращаются к родителям и призывают их поговорить со своими детьми, объяснив им правильные действия в случае попадания в ДТП. Расскажите, что нельзя самостоятельно покидать место аварии или соглашаться на предложение водителя подвести их домой. Акцентируйте внимание, что они должны сразу же звонить родителям и постараться запомнить номер автомобиля, в случае возможности сфотографировать его.
Обращаем ваше внимание, что до пятого июня продолжается СКМ «Внимание-дети!» и у школьников начались летние каникулы. На дорогах увеличивается количество несовершеннолетних. Юные пешеходы, забывая о собственной безопасности, могут внезапно появляться на проезжей части, выходя из-за растущих деревьев или неверно припаркованных автомобилей.
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Напомним, 28 мая около 18:25 часов в Бресте на улице Пронягина, напротив дома № 56/1, был совершен наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по...
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