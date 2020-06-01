Сотрудники ГАИ установили водителя, который сбил мальчика в Бресте на улице Пронягина

Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, 28 мая около 18:25 часов в Бресте на улице Пронягина, напротив дома № 56/1, был совершен наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель доставил учащегося в район проживания и уехал. В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.





Около суток потребовалось сотрудникам розыска батальона ДПС ГАИ УВД, чтобы восстановить картину произошедшего. В рамках оперативно-разыскных мероприятий были просмотрены десятки видеозаписей с камер видеонаблюдения, чтобы отследить передвижения водителя, а также выяснить, кто был за рулем транспортного средства.

Водителем оказался 41-летний житель поселка Мухавец Брестского района, который на момент совершения дорожной аварии управлял автомобилем «Протон». Как рассказал мужчина правоохранителям, он не обратился в ГАИ , так как мальчик не пожаловался на плохое самочувствие, и он решил, что достаточно подвести его в район дома.

ГАИ напоминает, что оставление места ДТП, участником которого вы являетесь – нарушение Правил дорожного движения. В данном случае вы должны оставаться на месте и вызвать сотрудников ГАИ . От ваших правильных действий зависит жизнь и безопасность других участников дорожного движения, в том числе нашего подрастающего поколения. Даже если пешеход после наезда самостоятельно покинул место происшествия, он может позже обратиться за медицинской помощью, и тогда в ваших действиях будет усматриваться нарушение.

Помните, что перед пешеходными переходами вы должны быть сконцентрированы вдвойне, скорость движения должна быть такова, чтобы в случае появления пешехода вы могли бы остановиться и пропустить. Особенно внимательным необходимо быть при осуществлении маневра поворота, когда одновременно разрешено движение транспортным средствам и пешеходам.

Сотрудники ГАИ также обращаются к родителям и призывают их поговорить со своими детьми, объяснив им правильные действия в случае попадания в ДТП. Расскажите, что нельзя самостоятельно покидать место аварии или соглашаться на предложение водителя подвести их домой. Акцентируйте внимание, что они должны сразу же звонить родителям и постараться запомнить номер автомобиля, в случае возможности сфотографировать его.

Обращаем ваше внимание, что до пятого июня продолжается СКМ «Внимание-дети!» и у школьников начались летние каникулы. На дорогах увеличивается количество несовершеннолетних. Юные пешеходы, забывая о собственной безопасности, могут внезапно появляться на проезжей части, выходя из-за растущих деревьев или неверно припаркованных автомобилей.



Будьте внимательны на дороге, от ваших правильных действий зависит ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения!