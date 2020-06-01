Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович

Источник материала: Виртуальный Брест

Выражаем соболезнования родным и близким.





Информацию о смерти пока официально не подтвердили, но на сайте Горисполкома уже нет фамилии чиновника.

По нашим сведениям, мужчина умер рано утром в воскресенье 31 мая 2020 года, сегодня состоятся похороны. Он долго болел, даже находился на аппарате ИВЛ. Данных о причине смерти нет, говорят, что это кровоизлияние. Однако, как мы знаем, подобные факторы усугубляются различными вирусными инфекциями.





В последний раз о проведении им прямой линии с населением сообщалось 18 апреля 2020 года.