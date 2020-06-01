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Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович

01.06.2020 14:33 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Выражаем соболезнования родным и близким.

Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович

Информацию о смерти пока официально не подтвердили, но на сайте Горисполкома уже нет фамилии чиновника.

По нашим сведениям, мужчина умер рано утром в воскресенье 31 мая 2020 года, сегодня состоятся похороны. Он долго болел, даже находился на аппарате ИВЛ. Данных о причине смерти нет, говорят, что это кровоизлияние. Однако, как мы знаем, подобные факторы усугубляются различными вирусными инфекциями.

Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович

В последний раз о проведении им прямой линии с населением сообщалось 18 апреля 2020 года.

Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович

Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович

Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович
Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович

Умер заместитель главы Администрации Ленинского района Потапчук Сергей Павлович

 
 
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  Выражаем соболезнования родным и близким. Информацию о смерти пока официально не подтвердили, но на сайте Горисполкома уже нет фамилии чиновника. По нашим...
 
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