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Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Могилев

06.06.2020 10:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает МогилевМогилев" class="one-news__figure-img">

Сегодня, 6 июня, Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Могилев, передает БЕЛТА.

Президент ознакомится сначала с благоустройством городского парка «Подниколье», посетит Свято-Никольский женский монастырь.

Главе государства во время рабочей поездки доложат о социально-экономическом развитии региона, а также выполнении поручений по благоустройству Могилева.

Затем на базе Белорусско-Российского университета пройдет встреча Александра Лукашенко с активом Могилевской области.

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Теги: Могилев
 
 
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Сегодня, 6 июня, Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Могилев, передает БЕЛТА. Президент ознакомится сначала с благоустройством городского парка...
 
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