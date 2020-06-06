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Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Могилев
Источник материала: ОНТМогилев" class="one-news__figure-img">
Сегодня, 6 июня, Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Могилев,
Президент ознакомится сначала с благоустройством городского парка «Подниколье», посетит Свято-Никольский женский монастырь.
Главе государства во время рабочей поездки доложат о социально-экономическом развитии региона, а также выполнении поручений по благоустройству Могилева.
Затем на базе Белорусско-Российского университета пройдет встреча Александра Лукашенко с активом Могилевской области.
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Сегодня, 6 июня, Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Могилев, передает БЕЛТА. Президент ознакомится сначала с благоустройством городского парка...
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