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На Витебщине задерживают и отправляют в ИВС людей, приходивших на пикеты по сбору подписей
Источник материала: Tut.by
В Витебске продолжают задерживать участников пикета 31 мая по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, в котором принял участие политик Павел Северинец. Елену Янушковскую, Олега Павлова, Ярослава Кийко и Александра Якушкова 5 июня поместили в ИВС. Через несколько часов Кийко освободили — у него поднялась температура,
Блогера Елену Янушковскую задержали дома, в РОВД на нее составили протокол за участие в несанкционированном пикете (статья 23.34 КоАП). Елене удалось сообщить по телефону, что ее везут в ИВС, при этом у нее нет с собой теплой одежды и необходимых лекарств. Янушковская — инвалид третьей группы.
Олега Павлова, Александра Якушкова и Ярослава Кийко также из милиции отвезли в ИВС. Однако Кийко вскоре оттуда выпустили: у мужчины поднялась температура.
Суды над активистами состоятся в понедельник, 8 июня.
5 мая задержали и витебского пенсионера Владимира Мацкевича. В этот же день судья суда Железнодорожного района Денис Алексеенко оштрафовал 67-летнего мужчину за участие в несанкционированном пикете на 20 базовых величин (540 рублей).
В нарушении законодательства о массовых мероприятиях
Женщина рассказала, что видела список жителей Витебска, в отношении которых возбуждено административное производство по ст. 23.34. Он включает не менее 15 фамилий (и это касается только жителей Октябрьского района города).
Административному преследованию за участие в пикете 31 мая подверглись также витебские активисты
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В Витебске продолжают задерживать участников пикета 31 мая по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, в котором принял участие политик Павел...
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