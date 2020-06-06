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На Витебщине задерживают и отправляют в ИВС людей, приходивших на пикеты по сбору подписей

06.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске продолжают задерживать участников пикета 31 мая по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, в котором принял участие политик Павел Северинец. Елену Янушковскую, Олега Павлова, Ярослава Кийко и Александра Якушкова 5 июня поместили в ИВС. Через несколько часов Кийко освободили — у него поднялась температура, сообщает «Віцебская вясна». Задерживают людей и в регионах.


Пикеты по сборам подписей за выдвижение в президенты альтернативных кандидатов 31 мая в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Блогера Елену Янушковскую задержали дома, в РОВД на нее составили протокол за участие в несанкционированном пикете (статья 23.34 КоАП). Елене удалось сообщить по телефону, что ее везут в ИВС, при этом у нее нет с собой теплой одежды и необходимых лекарств. Янушковская — инвалид третьей группы.

Олега Павлова, Александра Якушкова и Ярослава Кийко также из милиции отвезли в ИВС. Однако Кийко вскоре оттуда выпустили: у мужчины поднялась температура.

Суды над активистами состоятся в понедельник, 8 июня.

5 мая задержали и витебского пенсионера Владимира Мацкевича. В этот же день судья суда Железнодорожного района Денис Алексеенко оштрафовал 67-летнего мужчину за участие в несанкционированном пикете на 20 базовых величин (540 рублей).

В нарушении законодательства о массовых мероприятиях обвиняют и жительницу Витебска Людмилу Володкевич. В милицейском протоколе написано, что она якобы участвовала в несанкционированном пикете 31 мая в Витебске, поднимала руку и выкрикивала: «Жыве Беларусь!». Суд над Людмилой состоится 18 июня.

Женщина рассказала, что видела список жителей Витебска, в отношении которых возбуждено административное производство по ст. 23.34. Он включает не менее 15 фамилий (и это касается только жителей Октябрьского района города).

Административному преследованию за участие в пикете 31 мая подверглись также витебские активисты Татьяна Северинец, Николай Кочурец. Когда пройдут суды над ними, пока неизвестно.

Задержан также поставский волонтер инициативной группы Светланы Тихановской, подполковник полиции России в отставке Андрей Новиков. Милиция приехала к нему домой в деревню Прусы. На мужчину составили протокол за участие в пикетах 27 и 28 мая в райцентре по сбору подписей за Тихановскую. Его отвезли в Поставы в ИВС. Суд состоится 8 июня.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске продолжают задерживать участников пикета 31 мая по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, в котором принял участие политик Павел...
 
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