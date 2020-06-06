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РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

06.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

Слово ретро в применении к технике зачастую ассоциируется с роскошными легковыми автомобилями из прошлого. Хотя их менее распиаренные собратья, настоящие трудяги грузовики и тракторы, порой могут рассказать гораздо больше о событиях, свидетелями которых стали. За впечатлениями из разряда «как это было» корреспонденты БЕЛТА отправились в Скидель. Здесь на базе управления строительных работ ОУП «Гродномелиоводхоз» создана, пожалуй, самая большая в области экспозиция ретротехники под открытым небом. Демонстрируются более 50 экспонатов — как специализированная техника, задействованная у мелиораторов, так и хорошо знакомая по фильмам, а кому-то и по работе в советское время.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники
РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники
РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

«Некоторые из экспонатов — единственные сохранившиеся в своем роде не только в области, но и в стране», — начинает экскурсию начальник управления строительных работ Дмитрий Богданец. Среди них, например, гусеничный трактор производства Волгоградского тракторного завода, выпущенный на стыке 50-60-х годов прошлого века. Сегодня это настоящий раритет, а в свое время он был незаменимым помощником во многих отраслях. Справлялся с работой с четырехкорпусным плугом с символичным названием «Труженик». Таких агрегатов, на которых даже глубину вспашки приходилось регулировать вручную, вряд ли много осталось.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники
РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

Среди уникальных экспонатов и автобус ПАГ-2. Его производили в Пскове на шасси грузовиков ГАЗ-52 и ГАЗ-53. Сегодня живые экземпляры такого автобуса — настоящая редкость.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

Как и наиболее массовый советский грузовик 50-70-х годов ГАЗ-51. Все мы помним его по фильмам и фотографиям, а вот возможностей увидеть вживую не так много.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

Многие из экспонатов — герои историй и фольклора. Например, «лобастый» самосвал от Минского автомобильного завода, построенный на базе МАЗ-500, о котором пел Владимир Высоцкий. До сих пор на ходу знаменитые своей способностью преодолевать препятствия ЗИЛ-157 по прозвищу Захар и КрАЗ, деревянная кабина которого удивляет нынешнее молодое поколение.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

Здесь можно найти отсылки даже к мультфильмам. Помните, как разрушали старый дом Домовенка Кузи. Или Волк в «Ну, погоди!» едва не пострадал от подвешенного на стреле экскаватора огромного металлическо шара, использующего для сноса. А называется он шар-баба, а есть еще и разновидность — клин-баба. К слову, из металла в них только оболочка, внутри — бетон. Делали когда-то на совесть: сварной шов на металлической одежке практически незаметен.

«Один из экспонатов не так давно был в работе. Понадобилось демонтировать старый бетонный мост в одной из деревень. Современная техника не справилась, подтянули, как шутят, тяжелую артиллерию: шар-баба задачу решила быстро», — рассказывает Дмитрий Богданец.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

Применяли их, к слову, на драглайнах — это экскаваторы, где вместо «руки» стрела со сложной системой канатов. Такую технику активно использовали мелиоратары, ценили за надежность и работоспособность.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

На примере экспозиции можно проследить эволюцию экскаваторов — здесь демонстрируются сразу несколько машин различных поколений. Возраст некоторых перевалил за полвека, но сохранились машины неплохо, многие еще в рабочем состоянии.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

Некоторые выглядят довольно экзотично, как, например, траншейный цепной экскаватор для укладки дренажных труб. С виду очень сложная техника.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

«А на самом деле простая в обслуживании и управлении. А еще, что очень важно в нашей работе, надежная. При должном подходе служит безотказно», — отмечает экскаваторщик Андрей Парай, который помогает восстанавливать технику.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

Еще один агрегат похож на роботов из фантастики: гусеничный трактор оснащен огромной «рукой» со сложными механизмами и даже лезвиями ножей. Назначение, впрочем, вполне мирное: использовался для очистки канав, покоса растительности под водой. Сейчас «на пенсии», на смену ему пришли более современные машины.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники
РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

Насосы, корчеватели, катки необычных конструкций и даже промышленный предшественник дачного культиватора — ротоватор — здесь обретают статус коллекционных экспонатов. Хотя в другой ситуации их могла бы ждать незавидная судьба металлолома.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

Дмитрий Богданец поясняет, что экспозиция пока формируется. К осени, а точнее к областному празднику тружеников села «Дажынкі», экспонаты приведут в порядок, покрасят в цвета оригинала. На помощь позовут молодежь — ребят из студенческого отряда.

Несмотря на солидный возраст, а некоторые из экспонатов отработали по полвека, многие из них еще в рабочем состоянии и в музей приехали своим ходом. И в этом тоже особенность экспозиции: представленная техника в большинстве своем не будет статичным муляжом, а вполне способной в нужный момент прийти на помощь человеку.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

«Музей будет доступен широкому кругу посетителей. Техника, особенно ретро, всегда привлекала внимание. Для кого-то это возможность вспомнить молодость, для кого-то — увидеть, на чем работали их отцы и деды, а для кого-то просто узнать что-то новое о такого рода машинах», — замечает Дмитрий Богданец. Он обращает внимание и на еще один немаловажный аспект создания музея: мелиорация была важным этапом в истории страны. Только в Гродненской области около трети сельскохозяйственных угодий — мелиорированные земли.

#новости регионов #скидель
БелТА

 
 
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Слово ретро в применении к технике зачастую ассоциируется с роскошными легковыми автомобилями из прошлого. Хотя их менее распиаренные собратья, настоящие
 
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