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Самые простые и эффективные методы борьбы с колорадским жуком
Источник материала: ОНТ
Хоть наша погода и далека от мексиканской, но в огородах комфортно чувствует себя выходец из этой страны, который может нанести огромный ущерб урожаю картофеля. Какие способы борьбы с этим вредителем являются самыми эффективными, выяснял наш «УДачный гид».
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Хоть наша погода и далека от мексиканской, но в огородах комфортно чувствует себя выходец из этой страны, который может нанести огромный ущерб урожаю картофеля....
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