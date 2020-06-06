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Самые простые и эффективные методы борьбы с колорадским жуком

06.06.2020 22:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые простые и эффективные методы борьбы с колорадским жуком

Хоть наша погода и далека от мексиканской, но в огородах комфортно чувствует себя выходец из этой страны, который может нанести огромный ущерб урожаю картофеля. Какие способы борьбы с этим вредителем являются самыми эффективными, выяснял наш «УДачный гид».



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Хоть наша погода и далека от мексиканской, но в огородах комфортно чувствует себя выходец из этой страны, который может нанести огромный ущерб урожаю картофеля....
 
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