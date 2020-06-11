Пять популярных в Беларуси электросамокатов, чтобы кататься в парке или на даче

Источник материала: Tut.by

В последние дни в Беларуси температура воздуха составляет около +30 °С. Многие выбрались в парки или на дачу в попытках сбежать от жары. Мы посмотрели, какие модели электросамокатов сейчас пользуются особым спросом, и ниже рассказываем о пяти таких устройствах.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Для этого мы использовали сервис Kupi.TUT.BY — в выбранной категории отсортировали товары в нашем регионе и расставили их по популярности. Больше всего интересуются моделями от двух производителей.

Две эти модели, во всяком случае на момент публикации материала, являются лидерами по вниманию со стороны покупателей. Как становится понятно из названия, это схожие устройства из разных ценовых категорий.





Общего достаточно много: обе модели выдерживают максимальный вес в 100 килограммов, оснащаются дисковыми тормозами, колесами диаметром 216 миллиметров, максимальной скоростью 25 километров в час, а также степенью защиты от воды и пыли (IP54). Кататься на самокатах под проливным дождем не стоит, но если на одном из них проедешь по луже, ничего не случится.

Различия такие: M365 оснащается батареей на 7,8 А·ч с двигателем мощностью 250 Вт. Максимальный запас хода равняется 30 километрам, заряжается устройство пять часов. M365 Pro оснащается аккумулятором на 12,8 А·ч и 300-ваттным двигателем. Запас хода — уже 45 километров, впрочем, и на подзарядку тратится девять часов.

Пользователи пишут, что в модели M365 им особенно нравится простота в использовании, относительно небольшой вес и конкурентоспособная цена. Из недостатков — рулевой люфт, а также отсутствие отображения показателей пробега и заряда на самом самокате (они показываются только в приложении на смартфоне). В M365 Pro покупателям в основном не нравится амортизация.

Эти самокаты подешевле и по определенным характеристикам даже превосходят модели от Xiaomi.





Из общих моментов — двигатель мощностью 350 Вт. Диаметр колес также одинаковый — 200 миллиметров. Модели весят по 12 килограммов, а также оснащаются подножками (как и в Xiaomi). Младший S3 выдерживает «водителей» весом не более 100 килограммов и может разгоняться до 30 километров в час. Запас хода — 30 километров. Батарея на 6 А·ч полностью заряжается примерно за четыре часа.

S3 Pro во всем, пускай и ненамного, но лучше. На нем можно ездить людям весом до 120 килограммов, максимальная развиваемая скорость — 35 километров в час, запас пробега — 35 километров. Аккумулятор также повышенного по сравнению с базовой моделью самоката объема, на 7,8 А·ч. Производитель утверждает, что заряжается он все за те же четыре часа.

Покупатели выделяют такие плюсы S3: надежный тормоз, продолжительное время работы от батареи. Недостатки — отсутствие гидроизоляции. С S3 Pro ситуация такая: к плюсам, кроме названных выше, относят поведение даже на мокром покрытии, а также интуитивно понятный интерфейс. Недостатки не такие серьезные. Например, кому-то не понравилась громкость сигнала, другим — тугой механизм складывания.





Более технически совершенный самокат и при этом самый дорогой в подборке. Правда, и большинство его характеристик (во всяком случае в сравнении с предыдущими двумя моделями) лучше. Мощность двигателя — целых 600 Вт, запас хода — 40 километров, батарея — на 13 А·ч, максимальная скорость — 35 километров в час. Максимальная нагрузка, которую может выдержать X1, 120 килограммов.

Есть амортизация спереди и сзади. Правда, заряжается «девайс» семь чесов, а весит внушительные 17 килограммов — явно подойдет не каждому. Модель в каталоге новая, и отзывов пользователей на нее пока нет.