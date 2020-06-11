Фоторепортаж. Как гуляли по Набережной выпускники-2020

Источник материала: Виртуальный Брест

Выпускные-2020 в республике Беларусь, а также Бресте прошли 10−11 июня, всё было организованно в непривычном формате. Из-за эпидситуации Министерство образования рекомендовало, чтобы праздник ограничился вручением аттестатов. Однако формат мероприятия каждое учебное заведение выбирало самостоятельно. Присутствие лишних людей и даже родителей не приветствовалось.





Дневной дождик прекратился, и вечером установилась комфортная тёплая погода. Пришлось прогуляться по улицам Советской и Набережной, чтобы сфотографировать выпускников-2020, а также посмотреть, чем заняты горожане. Счастливые обладатели дипломов о среднем образовании в основном фотографировались и делали селфи на берегах Мухавца.





А народ занимался привычными делами – выгуливал детишек и прогуливался сам, а также гонял на велосипедах, электросамокатах и ещё бог его знает на чём. Кстати, некстати, плавучий фонтан в такой торжественный день почему-то не работал. Однако природа была великолепна.





Когда шёл по улице Карбышева обратил внимание на два бусика стоявших возле школы. Внутри них были накрыты импровизированные столы, вокруг толпились папы и мамы выпускников. Они дистанционно от детей отмечали прямо на улице их выпускной.