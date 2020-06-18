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«Предприятие обслуживает 100 тысяч граждан». «Кентавр» все еще не знает, почему заблокированы его счета

18.06.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

После обысков, прошедших на прошлой неделе в Белгазпромбанке, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», а также в страховой компании «Кентавр», счета последней оказались заблокированы. Выяснилось, что это произошло по требованию Департамента финансового мониторинга, а не Департамента финансовых расследований. При этом в отношении должностных лиц «Кентавра» уголовных дел не имеется, генеральный директор подозреваемым не проходит, и в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка и «ПриватЛизинга» аресты не накладывались, рассказал FINANCE.TUT.BY адвокат Антон Гашинский, который представляет интересы ЗАСО «Кентавр».

«Предприятие обслуживает 100 тысяч граждан». «Кентавр» все еще не знает, почему заблокированы его счета

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, как развивались события: в четверг, 11 июня, в страховую компанию «Кентавр» пришли с обысками сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (в тот же день обыски прошли в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг» и «Кампари»). На следующий день, 12 июня, счета компании были заблокированы, из-за чего она до сих пор не может рассчитываться со своими клиентами. По словам директора «Кентавра» Сергея Прохорчика, некоторые медицинские центры и автодилеры уже отказываются принимать клиентов компании с гарантийными письмами. Вместе с адвокатом он подал жалобы на действия Департамента финансовых расследований в Комитет госконтроля и Генпрокуратуру.

По словам адвоката Антона Гашинского, управляющего партнера адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры», на данный момент удалось выяснить, что по ряду счетов компании приостановление финансовых операций произошло в связи с постановлением руководителя Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, а не Департамента финансовых расследований этого ведомства.

«Предприятие обслуживает 100 тысяч граждан». «Кентавр» все еще не знает, почему заблокированы его счета

Из личного архива

— Они ссылаются на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. По их словам, у них появились сведения, свидетельствующие о том, что операции, которые проводит «Кентавр», связаны с этой деятельностью. Но никаких разъяснений по этому поводу Департамент финансового мониторинга не дает, — комментирует Антон Гашинский. — Логически можно предположить, что 20 лет эти операции были нормальными, а на 21-й год существования компании вдруг стали не такими уж нормальными? Мы подали ходатайство о даче разъяснений, заявление о разрешении проведения операций по текущей деятельности, финансовых операций по выплатам физлицам, в том числе зарплат сотрудникам. Это 86 человек.

В свою очередь, Департамент финансовых расследований дал ответ о том, что в отношении должностных лиц «Кентавра» уголовных дел не имеется, генеральный директор подозреваемым не проходит, в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка и «ПриватЛизинга» аресты не накладывались.

— Сегодня мы прибыли по согласованию с руководителем группы дознания в Департамент финансовых расследований, однако нас ждала записка о том, что руководитель находится в СИЗО КГБ. Другой сотрудник, который в курсе этой ситуации, сказал, что ДФР нашим вопросом не занимается, потому что в производстве нет никаких дел по этому поводу, — констатирует Антон Гашинский. — При этом на кону находится судьба предприятия, которое обслуживает около сотни тысяч граждан Беларуси, на котором работают 86 человек, которое ни разу не было запятнано никакой противоправной деятельностью и, хочу отметить, не находится в финансовых взаимоотношениях ни с Белгазпромбанком, ни с какими-либо компаниями, причастными к этому делу.

 
 
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  После обысков, прошедших на прошлой неделе в Белгазпромбанке, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», а также в страховой компании «Кентавр», счета последней...
 
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