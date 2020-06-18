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«Предприятие обслуживает 100 тысяч граждан». «Кентавр» все еще не знает, почему заблокированы его счета
18.06.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
После обысков, прошедших на прошлой неделе в Белгазпромбанке, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», а также в страховой компании «Кентавр», счета последней оказались заблокированы. Выяснилось, что это произошло по требованию Департамента финансового мониторинга, а не Департамента финансовых расследований. При этом в отношении должностных лиц «Кентавра» уголовных дел не имеется, генеральный директор подозреваемым не проходит, и в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка и «ПриватЛизинга» аресты не накладывались, рассказал FINANCE.TUT.BY адвокат Антон Гашинский, который представляет интересы ЗАСО «Кентавр».
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Напомним, как развивались события: в четверг, 11 июня, в страховую компанию «Кентавр» пришли с обысками сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (в тот же день обыски прошли в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг» и «Кампари»). На следующий день, 12 июня, счета компании были заблокированы, из-за чего она до сих пор не может рассчитываться со своими клиентами. По словам директора «Кентавра» Сергея Прохорчика, некоторые медицинские центры и автодилеры уже отказываются принимать клиентов компании с гарантийными письмами. Вместе с адвокатом он подал жалобы на действия Департамента финансовых расследований в Комитет госконтроля и Генпрокуратуру.
По словам адвоката Антона Гашинского, управляющего партнера адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры», на данный момент удалось выяснить, что по ряду счетов компании приостановление финансовых операций произошло в связи с постановлением руководителя Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, а не Департамента финансовых расследований этого ведомства.
Из личного архива
— Они ссылаются на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. По их словам, у них появились сведения, свидетельствующие о том, что операции, которые проводит «Кентавр», связаны с этой деятельностью. Но никаких разъяснений по этому поводу Департамент финансового мониторинга не дает, — комментирует Антон Гашинский. — Логически можно предположить, что 20 лет эти операции были нормальными, а на 21-й год существования компании вдруг стали не такими уж нормальными? Мы подали ходатайство о даче разъяснений, заявление о разрешении проведения операций по текущей деятельности, финансовых операций по выплатам физлицам, в том числе зарплат сотрудникам. Это 86 человек.
В свою очередь, Департамент финансовых расследований дал ответ о том, что в отношении должностных лиц «Кентавра» уголовных дел не имеется, генеральный директор подозреваемым не проходит, в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка и «ПриватЛизинга» аресты не накладывались.
— Сегодня мы прибыли по согласованию с руководителем группы дознания в Департамент финансовых расследований, однако нас ждала записка о том, что руководитель находится в СИЗО
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«Предприятие обслуживает 100 тысяч граждан». «Кентавр» все еще не знает, почему заблокированы его счета
После обысков, прошедших на прошлой неделе в Белгазпромбанке, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», а также в страховой компании «Кентавр», счета последней...
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