В центре Минска выстроилась цепь солидарности: Люди стояли под дождём и градом

Источник материала: Виртуальный Брест

18 июня у пикетов со сбором подписей за потенциальных кандидатов в президенты стартовала цепь солидарности. Цепь должна была показать, как много неравнодушных людей в Беларуси. Акция началась в 18.00 на площадке у Белгосфилармонии, к 22.00 цепь добралась до площади Независимости, ГАИ перекрывает проспект Независимости, на площадь Независимости и Октябрьскую приехали автозаки. На проспекте был замечен и претендент в кандидаты на пост президента страны Валерий Цепкало с супругой.





«Оставаться диванным воином и комментатором на YouTube мало, настало время показать, что нас действительно 97%, тех, кто хочет перемен в стране, свободных выборов и лучшего будущего для нашей Беларуси», — говорят участники.





Акция началась в 18.00 на площадке у Белгосфилармонии. Политики Юрась Губаревич (движение «За свободу»), Николай Козлов (ОГП), Ольга Ковалькова (БХД) — все они претенденты в кандидаты, их команды расставили столы для сбора подписей.





— Вырашылі правесці легальны пікет у знак салідарнасці з людзьмі, якія патрапілі пад рэпрэсіі, — рассказала TUT.BY Ольга Кавалькова. — На жаль, такіх людзей з кожным днём становіцца ўсё болей, і гэта знакавыя фігуры выбарчай кампаніі - прэтэндэнты ў кандыдаты, сябры іх ініцыятыўных груп, у тым ліку маёй ініцыятыўнай групы. Важна падтрымліваць незаконна затрыманых, важна быць салідарнымі. Сёння стала вядома, што затрыманы Віктар Бабарыка. Відавочна, гэта палітычная справа, такім чынам Лукашэнка спрабуе расправіцца са сваімі апанентамі. Але хачу сказаць, што ён ваюе не з Бабарыкам ці Кавальковай, ён ваюе з беларускім народам, сёлета мы назіраем надзвычай шмат людзей, якія хочуць пераменаў. Я разумею, затрыманні будуць працягвацца, ціск будзе ўзмацняцца, але я не магу проста моўчкі сядзець дома. Калі мяне пытаюць, як перамагчы гэты рэжым, я адказваю, што трэба найперш перамагчы самога сябе. Не цярпець здзекі і знявагу, якую мы чуем кожны дзень, не цярпець пагрозы, што па нас будуць страляць.





Традиционно такое мероприятие не могло обойтись без милиции — в форме и в «гражданке». На бульваре Мулявина журналисты заметили припаркованный черный микроавтобус Ford Transit с сотрудниками милиции в штатском, а также два автобуса с сотрудниками милиции в форме. Вдоль проспекта дежурят инспекторы ГАИ .

Когда люди (большинство в масках и с соблюдением дистанции) стали выстраиваться вдоль проспекта, наряд милиции патрулировал очередь, а их коллега в штатском просил людей держаться ближе к зданиям. Проезжающие водители автомобилей сигналили в знак солидарности.









«Прямо на Окрестина сейчас пытают людей»: с таким лозунгом в очереди стоит минчанин Андрей. Говорит, что к действующей власти у него нет никаких вопросов. «У меня только одна просьба: уходи, — говорит он. — Я не боюсь расправы, я сам уже бывал на Окрестина и знаю, чего можно ждать».









Около 18.40 начался сильный ливень с градом. Люди достали зонтики, но продолжили стоять.









Через час, когда дождь, град, сильный ветер стал стихать, людская очередь выстроилась от филармонии до площади Победы.

















Подсчет со счетчиками вели не только независимые наблюдатели, но и сотрудники милиции в штатском, которые снимали на видео каждого человека в очереди, обходя ее от начала и до конца.





О точном количестве участников позже скажут не только наблюдатели, но и МВД.





Около 21.00 люди стояли уже рядом с ГУМом, в 21.30 цепь протянулась еще дальше — до книжного магазина «Центральный».













Проезжающие мимо автомобили сигналят.

На проспекте заметили и претендента в кандидаты на пост президента страны Валерия Цепкало с супругой.

Ближе к 22.00 цепь добралась до площади Независимости, люди растянулись до Педагогического университета.





















22.15. Пользователи соцсетей сообщили, что на станции метро «Площадь Ленина» закрыли выход на «Площадь Независимости». Движение по проспекту в сторону цирка перекрыли.









22.30 ГАИ не пропускает транспорт на пл. Независимости со стороны ул. Бобруйской. Водители сигналят в знак солидарности. Из машин звучит песня Цоя «Перемен». Очередь стоит до площади Богушевича. От БГПУ до ул. Советской, 4 более 150 человек. Дальше очередь идет по ул. Мясникова в сторону Немиги.

У Дома правительства два автобуса — синий и красный — с сотрудниками милиции. В 18 часов эти же автобусы стояли на бульваре Мулявина, рядом с местом пикетов.

22.45 Проспект Независимости в сторону парка Челюскинцев открыт, в сторону кинотеатра «Октябрь» — перекрыт, машин там нет. Перекрыт съезд с проспекта в сторону вокзала, сотрудник ГАИ перенаправляет водителей на мост в сторону ул. Московской. Сигналить в знак солидарности начали и автобусы.

23.00 Очередь растянулась на всю улицу Мясникова, люди стоят до Городского вала. В основном стоит молодежь.

— Мы вышли, потому что сегодня задержали Бабарико, — говорят студенты на площади Независимости. — Нельзя больше все это терпеть.

— Вам не страшно?

— Всех не заберут, посмотрите, сколько людей вышло.

23.15 Люди выстраиваются вдоль улицы Немига. На пл. Независимости и Октябрьскую приехали автозаки. Вдоль проспекта ездит машина, которая предупреждает, что участие в мероприятии несанкционированно. Люди стоят, как и прежде. Машины продолжают сигналить. Автозак стоит у перехода возле здания Мингорисполкома.





Минчане раздают друг другу воду в очереди: «Берите, вы же долго стоите. Не бойтесь, мы не из БРСМ , мы айтишники».









В какой-то момент рядом с проспектом Независимости люди в штатском скрутили мужчину. На видео слышно, как он кричи: «Помогите».

Свидетельница событий сообщила, что его увезли в каком-то микроавтобусе.

Люди на Октябрьской кричат: «Выпускай» и «Жыве Беларусь!».

У входов на станцию метро "Октябрьская" стоят милиционеры в штатском, которые работали на пикетах возле филармонии. Проезд милицейских машин люди встречают возгласами «Фу».