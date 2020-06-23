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Новый экомаршрут появился в заказнике "Средняя Припять"

23.06.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ландшафтном заказнике республиканского значения "Средняя Припять" разработали и обустроили новый экологический маршрут, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор заказника Алина Волосевич.

Новый экомаршрут появился в заказнике "Средняя Припять"

Прогулочную тропу обустроили вдоль озера Блудного в Пинском районе, которое находится в пойме реки Ясельды. Экомаршрут проходит по участку, где в естественном состоянии сохранились открытые низинные осоковые болота и пойменные луга. В этой местности обитает немало краснокнижников, в первую очередь редких птиц.

"Зеленая тропа находится недалеко от Пинска. Гостям мы можем рассказать и показать краснокнижных обитателей "Средней Припяти". Здесь можно встретить большую белую цаплю, квакву, малого подорлика, вертлявую камышовку", - отметила Алина Волосевич.

Длина живописного маршрута - около километра. В пути туристам предлагают узнать информацию о заказнике и экотропе, проверить эрудицию и интуицию в интерактивных играх. Также гости могут подняться на девятиметровую смотровую вышку, отдохнуть после прогулки в беседках с обустроенным кострищем.

"В перспективе тропа будет расширяться. Туристы смогут останавливаться в палаточном лагере. Предусматривается пирс, в том числе с доступом для инвалидов-колясочников. Появятся дорожки, беседка для отдыха в холодное время года, дополнительные весельные лодки. Рассматриваем возможность установки плавучего домика на озере", - рассказала директор заказника.

"Средняя Припять" располагается на территории Пинского, Лунинецкого и Столинского районов Брестской области, а также частично - Житковичского района Гомельской области. Площадь ландшафтного заказника составляет более 90 тыс. га.

 
 
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  В ландшафтном заказнике республиканского значения "Средняя Припять" разработали и обустроили новый экологический маршрут, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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