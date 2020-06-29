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Участники The Rolling Stones пригрозили судом Дональду Трампу

29.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Участники The Rolling Stones пригрозили судом Дональду Трампу

Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от предвыборного штаба Дональда Трампа, чтобы ее композиции перестали использовать во время кампании по переизбранию на пост президента США, пишет newsru.com.

Организация по защите авторских прав BMI распространила требование от имени группы.

21 июня на встрече Трампа с избирателями в Талсе – штат Оклахома – была исполнена песня The Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want". Песня музыканта Тома Петти "I Won't Back Down" была несанкционированно использована на том же мероприятии. 

Когда Трамп боролся за президентское кресло в 2016 году, участники The Rolling Stones уже требовали от него не включать на предвыборных митингах их песни –"You Can't Always Get What You Want", "Sympathy for the Devil", "Brown Sugar" и "Start Me Up". 

Тогда в своем Twitter музыканты написали, что The Rolling Stones не поддерживают Дональда Трампа.

Фото: ChinaImages / DepositPhotos




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Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от предвыборного штаба Дональда Трампа, чтобы ее композиции перестали использовать во время кампании по переизбранию...
 
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