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Брестских блогеров Петрухина и Кабанова перевели в СИЗО Минска. Они проходят по «делу Тихановского»
29.06.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, сообщает «Брестская Весна».
Александр Кабанов на фото слева, Сергей Петрухин — справа. Фото: фейсбук Александра Кабанова
Оба блогера сейчас находятся в СИЗО № 1. До перевода в Минск они сидели «на сутках» в изоляторах временного содержания.
Александру Кабанову 29 июня волонтеры передали лекарства: у него проблемы с желудком.
Сергею Петрухину также отнесли передачу.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 342 УК и связано с событиями 29 мая в Гродно, когда был задержан гомельский
Санкция статьи предусматривает штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
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Блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным...
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