Лукашенко поручил скореллировать зарплаты частников со средней на 10 ведущих предприятиях Беларуси

Источник материала: ОНТ

Глава государства сегодня, посещая ЗАО «Атлант», поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на 10 ведущих предприятиях, передает БЕЛТА.





Стратегия развития ЗАО «Атлант» по 2025 год согласована в этом году. В основе – укрепление и сохранение позиций в тех областях, где завод обладает компетенциями. Например, развитие производства стиральных машин и холодильников. В планах - существенный рост зарплат и экспорта. Рост зарплат будет обеспечиваться за счет увеличения производительности труда.

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