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Лукашенко поручил скореллировать зарплаты частников со средней на 10 ведущих предприятиях Беларуси

10.07.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поручил скореллировать зарплаты частников со средней на 10 ведущих предприятиях Беларуси

Глава государства сегодня, посещая ЗАО «Атлант», поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на 10 ведущих предприятиях, передает БЕЛТА.


Стратегия развития ЗАО «Атлант» по 2025 год согласована в этом году. В основе – укрепление и сохранение позиций в тех областях, где завод обладает компетенциями. Например, развитие производства стиральных машин и холодильников. В планах - существенный рост зарплат и экспорта. Рост зарплат будет обеспечиваться за счет увеличения производительности труда. 

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Глава государства сегодня, посещая ЗАО «Атлант», поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на 10 ведущих предприятиях, передает БЕЛТА. ...
 
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