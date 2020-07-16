ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси проходит последний экзамен ЦТ

16.07.2020 12:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередное испытание 16 июля у белорусских абитуриентов. Они пишут тест по всемирной истории. Сдавать его планируют около 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси проходит последний экзамен ЦТ

Дисциплина закрывает основной график ЦТ. Раздавать задания в аудиториях начали в 11 часов.

Кто не смог попасть на тестирование сегодня, может пройти испытание в резервный день – 19 или 23 июля. Зарегистрироваться нужно успеть до 17 числа, при этом каждый случай рассмотрят индивидуально. Причина пропуска ЦТ должна быть уважительной. 

В Беларуси проходит последний экзамен ЦТ

Напомним, централизованное тестирование в Беларуси проводится с 2005 года. В 2020 году на него зарегистрировались более 64 тысяч человек. Интересно, что накануне по итогам тестов по иностранному языку 100 баллов – максимальное количество – набрали сразу 47 абитуриентов.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Очередное испытание 16 июля у белорусских абитуриентов. Они пишут тест по всемирной истории. Сдавать его планируют около 1200 человек, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джим Керри признался, кто был любовью всей его жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика