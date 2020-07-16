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Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»

16.07.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Почти 18 лет прошло с момента выхода первого выпуска программы «Фабрика звезд». За это время было открыто много талантливых имен, таких как Юлия Савичева, Тимати, Ирина Дубцова, Полина Гагарина и другие.   

Экс-участники проекта стали гостями программы «Сегодня вечером» и рассказали, как сложилась их жизнь после проекта и чем они сейчас занимаются.   

Роман Архипов   

Артист выступал в составе группы «Челси». В 2011 году он завершил свое сотрудничество с коллективом и отправился в самостоятельное плавание. Переехал в Америку, начал сотрудничать с известными мировыми продюсерами. Выступал на разогреве у легендарных Nickelback.     

Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»

Сейчас артист работает с продюсером, который когда-то открыл группу Imagine Dragons. Также Роман основал компанию, которая занимается видеопродакшном.    

Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»
Фото: instagram.com/romanarkhipov  

Дмитрий Колдун   

Победитель «Фабрики звезд-6» минчанин Дмитрий Колдун выступал в составе группы «К.Г.Б.», продюсером которой был композитор Виктор Дробыш. После гастрольного тура финалистов «Фабрики» группа распалась.   

Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»

«Помню, как я вышел на улицу, было такое непонятное ощущение, когда тебя узнают и ты не знаешь, что с этим делать. То ли убегать, то ли радоваться».   

В 2007 году Дмитрий представлял Беларусь с песней «Work your magic» на международном конкурсе «Евровидение».   

Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»
Фото: instagram.com/koldunmedia  

Виктория Дайнеко  

Певица попала на кастинг в 17 лет. Произошло это случайно. Будучи на тот момент студенткой Московского авиационного института, она жила рядом с телецентром Останкино и забежала туда на прослушивание. Викторию отобрали. Одержав победу на конкурсе «Фабрика звезд- 5», она отправилась в турне вместе с остальными участниками проекта. После был записан первый клип на песню «Лейла».  

«Из всего опыта шоу-бизнеса я считаю, что это был один из самых красивых, полезных и честных проектов».   

Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»

Фото: кадр из программы «Сегодня вечером» на Первом канале  

Сегодня Виктория продолжает заниматься музыкой, озвучивает мультфильмы, снимается в кино, телепроектах и воспитывает 4-летнюю дочь от барабанщика Дмитрия Клеймана.   

Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»
Фото: instagram.com/victoriadaineko  

Стас Пьеха

Стас Пьеха вошел в тройку победителей «Фабрика звезд-4». Заполняя анкету участника, на вопрос «С кем бы вы хотели спеть дуэтом?», Пьеха ответил «С Валерией». И уже через пару выступлений стоял с певицей на одной сцене.    

Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»

«Я пришел на «Фабрику», потому что это был внутренний порыв. До этого я много где пел и много где работал. Я пришел на проект и не понимал, чего я хочу».  

Певец продолжает карьеру певца и сегодня. Осенью 2019 года он дал сольный концерт в Кремлевском дворце. На выступлении был аншлаг.  

Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»
Фото: instagram.com/wolfieha  

Доминик Джокер   

Саша Бреславский (Доминик Джокер – это псевдоним артиста) прославился еще до проекта. На тот момент он уже писал песни и выступал в составе группы «2+2». На шоу вместе с участниками Тимати, Ратмиром Шишковым и Настей Кочетковой создали «Банду».   

Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»

Их трек «Плачут небеса» стал хитом. Коллектив распался в 2007 году из-за гибели Ратмира Шишкова.   

Сейчас артист занимается продвижением других артистов, открывает новые таланты. Также Доминик Джокер создал сеть школ для одаренных детей.   

Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»
Фото: instagram.com/dominickjocker  

Алексей Хворостян  

Проект «Фабрика звезд-6» стал отправной точкой в карьере певца. Он пришел на кастинг в кедах, рваных джинсах и с гитарой в руке. По его словам, проект подарил ему веру в себя и свои силы.  

Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»
Фото: кадр из программы «Сегодня вечером» на Первом канале   

Сегодня Алексей примерный семьянин, занимается воспитанием двоих детей.    

Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»
Фото: instagram.com/alexhvorostyan

О том, как сложились судьбы других участников «Фабрики звезд», читайте здесь.     

Люди в материале: Роман Архипов, Дмитрий Колдун, Виктория Дайнеко, Стас Пьеха, Доминик Джокер, Алексей Хворостян

 
 
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Почти 18 лет прошло с момента выхода первого выпуска программы «Фабрика звезд». За это время было открыто много талантливых имен, таких как Юлия Савичева, Тимати,...
 
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