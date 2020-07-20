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Стрельба в Вашингтоне: один человек погиб, восемь пострадали

20.07.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стрельба в Вашингтоне: один человек погиб, восемь пострадали

В Вашингтоне в результате стрельбы один человек погиб, еще восемь пострадали. ЧП произошло накануне вечером. Все пострадавшие – взрослые, среди них одна женщина, сообщает NBC со ссылкой на полицию.

Как уточняется, пять человек получили тяжелые ранения. По словам очевидцев, к стрельбе причастны трое темнокожих мужчин. Они скрылись с места происшествия на машине.

Правоохранительные органы в настоящее время ищут подозреваемых. Другие подробности инцидента неизвестны. 

ФОТО: ru.oxu.az

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В Вашингтоне в результате стрельбы один человек погиб, еще восемь пострадали. ЧП произошло накануне вечером. Все пострадавшие – взрослые, среди них одна женщина,...
 
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