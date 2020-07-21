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Белорус на автовозе въехал в "пробку" в Германии: 1 человек погиб, более 15 получили травмы

21.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На дороге около города Эмден в Германии автовоз под управлением гражданина Беларуси по неизвестным причинам въехал в автомобильную пробку, образовавшуюся перед туннелем, сообщил сайт местной полиции.


"Около 11.20 18 июля на дороге A31 в направлении Эмдена произошла серьезная авария, в которой один человек был смертельно ранен, несколько получили ранения. По имеющимся данным, на дороге перед туннелем возник затор. 31-летний мужчина из Беларуси, управлявший автовозом, по невыясненным пока причинам врезался в стоявшие автомобили", - говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП один человек погиб, более 15 доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Водитель автовоза не пострадал.
 
 
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На дороге около города Эмден в Германии автовоз под управлением гражданина Беларуси по неизвестным причинам въехал в автомобильную пробку, образовавшуюся перед...
 
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