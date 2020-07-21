«Овощи на соломе вырастают отменные». Как брестчане сделали грядки, не вскапывая дёрн

Источник материала: Виртуальный Брест

Огород на соломе, созданный по принципам пермакультуры – вариант для ленивых или эксперимент с любовью к природе? Возможно, и то, и другое!





Не властвовать, а разумно встраиваться

Зелёный портал уже писал о семье Галины Ярощук, которая строит дом из соломы неподалёку от Бреста. Но экоэксперименты брестчан этим не ограничиваются: они решили оборудовать рядом с домом грядки на соломе и даже сделали об этом видео .

Такая идея зародилась у Андрея, мужа Галины, ещё несколько лет назад во время прослушивания в интернете лекций Евгения Широкова, эксперта в области соломенного экостроительства.

В этих рассказах часто звучало незнакомое слово «пермакультура». Андрей заинтересовался: оказалось, это целая система взаимодействия с природой, когда человек не позиционирует себя её властелином, а разумно встраивается в естественный цикл природных процессов.

«Желая жить в симбиозе с природой, мы стали последователями этой системы.

Нам очень понравилась идея использования особенностей ландшафта для выращивания растений без повреждения поверхностного слоя земли.

Землю на нашем участке последний раз возделывали лет 30 назад, и там образовался большой дерновой слой, сложный для обработки. Поэтому огород на соломе стал для нас отличным вариантом.





Пермакультура – это не только возделывание земли и выращивание растений, а ещё и гармоничное использование естественного ландшафта и рукотворных строений. Наш соломенный дом и лес прямо на участке – это пермакультура, – говорит Галина.

– Создание красивой и комфортной, здоровой среды обитания человека в сельской местности – тоже элемент пермакультуры».





Подсолнухам, помидорам и огурцам удобно расти между кукурузой

Пока на участке идёт строительство, семья Галины приезжает туда из Бреста по мере необходимости, и основное время уходит на сам дом. Поэтому грядки на соломе, оборудование которых требует относительно немного времени, действительно выручают.

Впервые вырастить немного овощей на старой соломе Андрей попробовал ещё в прошлом году. Но урожай тогда не порадовал – лето было засушливым, а приезжать на участок часто не получалось, и растениям не хватило полива.

В этом году к созданию огорода подошли более основательно.

Не вскапывая землю, уложили на неё ровными рядами солому, перезимовавшую на улице и подопревшую – нужна именно такая, свежая для этих целей не годится.

Сделали в соломенном слое лунки, заложив туда немного земли, чтобы присыпать корни саженцев.

Следили за своевременностью полива. В итоге получили прекрасный урожай.





«Растения сажали в симбиозе: например, подсолнухам, помидорам и огурцам удобно расти между кукурузой – по её стеблям и виться можно, и от сильных ветров она защищает, – рассказывает Галина.

– Особенно буйствуют в росте горошек и картошка, правда, её урожай ещё не собирали. В этом году мы не сажали столько, чтобы что-то заготовить на зиму. Это скорее эксперимент, чтобы понять, что и как будет расти, попробовать всё это на вкус.

Но уже сейчас могу сказать, что огурцы на соломе вырастают отменные, а собираю я их здесь каждый день больше, чем в своей теплице в Бресте. Картошка тоже выглядит намного более кустистой, чем при обычной посадке в почву.

Главный огородный экспериментатор у нас в семье – мой супруг, но в прошлом году я тоже присоединилась к нему, научилась правильно закладывать грядки, размещать растения и мульчировать».









Картошка на картонке

Параллельно в прошлом году проводили ещё один эксперимент: посадили рядок картошки на картоне. Но по той же причине, то есть из-за недостаточного количества влаги, урожай не получили.

Зато у соседки, за компанию сделавшей такую же грядку на картоне и своевременно её поливавшей, картошка уродилась на славу.

Картофельная грядка на картоне делается так:

на необработанную почву в несколько слоёв укладывается рядок картона шириной около 40 см, а длиной – сколько имеется картона;

на картон нужно положить пару лопат земли, поместить туда картофельный клубень, сверху засыпать соломой и сушеной травой.

Поливать и по мере роста обкладывать картофельные стебли новой порцией соломы.

«Картон потом перегниёт вместе с остатками земли и мульчи, и будет знатное удобрение. У нас картошка, которая осталась после прошлогодней неудавшейся грядки, в этом году сама проросла прямо на куче перегноя из картона, – рассказывает Галина

– Горошек и кукурузу мы сажали на соломенные грядки семенами прямо в лунку с землей, а помидоры и огурцы – рассадой. Очень удобно – никакой вспашки и окучивания».





Календула защищает от жучков

По словам Галины, всей её семье очень импонирует тот момент, что перманентная культура взаимодействия с природой – постоянно движущаяся, у неё нет каких-то догм и постулатов, которым надо следовать.

Здесь приветствуются внимание к природе, наблюдение, многофункциональность использования растений и других элементов.

Например, те же сорняки в пермакультуре могут расти в симбиозе с садовыми растениями и помогать им – быть защитой от погодных условий и вредителей, выполнять ункцию сидератов.

«Я часто сажаю бархатцы в приствольных кругах деревьев, они отпугивает некоторых вредителей. В этом году я посадила вместо бархатцев календулу, чтобы потом собрать цветки и засушить для зимних чаёв, – объясняет собеседница.

– Но оказалось, что календула тоже отпугивает вредителей. Вот такое интересное наблюдение – как взаимодействие растений между собой помогает человеку отказаться от использования химикатов и пестицидов.

Хотя в пермакультуре, наверное, нет понятия вредители: одни жучки питаются растениями, другие – этими жучками, в природе всё взаимосвязано».





Мечта – лавандовое поле

Мечта Галины – иметь своё лавандовое поле, но пока площадь участка не позволяет, приходится ограничиваться одной лавандовой клумбой. Женщина планирует использовать это растение для изготовления ароматных саше, декорирования будущей соломенной усадьбы, приготовления чаёв.

Ей хотелось придать клумбе необычную форму. Муж посоветовал сделать в виде спирали, но Галина решила изобразить лавандовый зигзаг:

«Когда это увидел мой средний сын, профессиональный дизайнер, он сказал, что клумба напоминает ему руну Соулу, символизирующую энергию солнца и озарение. Не знаю, поможет ли это лаванде хорошо расти, но мне всегда нравится в наших экспериментах элемент ребячества и безмятежности.

Например, у моего мужа есть идея фикс на будущее: выращивать пчёл в естественной среде, в колодах.

На мой взгляд, пермакультура может быть целой философией для горожан, приехавших в деревню и мало знающих о сельском хозяйстве, пытающихся жить в гармоничном соседстве с новым окружением.

Это никем не навязанный, созерцательный и где-то даже ленивый образ жизни, и каждый формирует его для себя сам».



