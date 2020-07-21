Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить»

Источник материала: Виртуальный Брест

01 августа 2020 КУП «Парк культуры и отдыха», ул. Ленина 2/1 Открытие «Читающего бульвара» - 14.00







Работа площадок с 14.00 до 17.00



Литературное кафе «И в памяти, и в книге»

Встреча с писателями, авторами книг о войне: Александром Волковичем «Письма войны», Павлом Гушинцом «Война девочки Саши», «Война за нашими окнами» (Минск), Георгием Томашевичем.



Поэтический марафон «Эстафета памяти»

Военная поэзия звучит в прочтении современной молодёжи



Мастер-классы «Цветы Победы», «Письма с фронта» с участием ГУ «Брестский городской центр культуры»



Акция «Молитва за…»



Фотозона #Война #Победа #Книги



Дерево Памяти «Любимые книги о войне»



Конкурс рисунков и плакатов «Пусть всегда будет солнце» с участием Образовательного центра «Май Бэби»



Парад книжных выставок

«Прикоснёмся сердцем к подвигу», «Фронтовой привал. Путь к Победе», «Галерея военной прозы», «Герои Бреста»



