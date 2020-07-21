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Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить»

21.07.2020 12:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

01 августа 2020 КУП «Парк культуры и отдыха», ул. Ленина 2/1 Открытие «Читающего бульвара» - 14.00

Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить»


Работа площадок с 14.00 до 17.00

Литературное кафе «И в памяти, и в книге»

Встреча с писателями, авторами книг о войне: Александром Волковичем «Письма войны», Павлом Гушинцом «Война девочки Саши», «Война за нашими окнами» (Минск), Георгием Томашевичем.

Поэтический марафон «Эстафета памяти»
Военная поэзия звучит в прочтении современной молодёжи

Мастер-классы «Цветы Победы», «Письма с фронта» с участием ГУ «Брестский городской центр культуры»

Акция «Молитва за…»

Фотозона #Война #Победа #Книги

Дерево Памяти «Любимые книги о войне»

Конкурс рисунков и плакатов «Пусть всегда будет солнце» с участием Образовательного центра «Май Бэби»

Парад книжных выставок

«Прикоснёмся сердцем к подвигу», «Фронтовой привал. Путь к Победе», «Галерея военной прозы», «Герои Бреста»

Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить»

Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить»

Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить»

Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить» Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить» Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить» Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить» Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить»
Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить» Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить» Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить» Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить» Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить»

Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить»

 
Теги: Минск
 
 
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  01 августа 2020 КУП «Парк культуры и отдыха», ул. Ленина 2/1 Открытие «Читающего бульвара» - 14.00 Работа площадок с 14.00 до 17.00 Литературное кафе «И в памяти, и в книге»...
 
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