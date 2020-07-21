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Программа праздника книги «Читающий бульвар - 2020» «Жить и помнить»
21.07.2020 12:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
01 августа 2020 КУП «Парк культуры и отдыха», ул. Ленина 2/1 Открытие «Читающего бульвара» - 14.00
Встреча с писателями, авторами книг о войне: Александром Волковичем «Письма войны», Павлом Гушинцом «Война девочки Саши», «Война за нашими окнами» (Минск), Георгием Томашевичем.
«Прикоснёмся сердцем к подвигу», «Фронтовой привал. Путь к Победе», «Галерея военной прозы», «Герои Бреста»
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