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в Горках горел дом

21.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


в Горках горел дом

18 июля около полудня в Горецкий РОЧС позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что на ул. Шмидта из-под крыши частного дома идет дым.

в Горках горел дом

Когда подразделения РОЧС прибыли по указанному адресу, горела кровля жилища. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

в Горках горел дом

В результате пожара уничтожено 50 м2 кровли. О причине ЧП — читайте завтра, 22 июля, на страницах «Горецкого вестника».

в Горках горел дом

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
Фото РОЧС


 
 
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18 июля около полудня в Горецкий РОЧС позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что на ул. Шмидта из-под крыши частного дома идет дым. Когда подразделения РОЧС...
 
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