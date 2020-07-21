|
в Горках горел дом
21.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
18 июля около полудня в Горецкий РОЧС позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что на ул. Шмидта из-под крыши частного дома идет дым.
Когда подразделения РОЧС прибыли по указанному адресу, горела кровля жилища. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
В результате пожара уничтожено 50 м2 кровли. О причине ЧП — читайте завтра, 22 июля, на страницах «Горецкого вестника».
Валерия ДРОЗДОВСКАЯ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июля около полудня в Горецкий РОЧС позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что на ул. Шмидта из-под крыши частного дома идет дым. Когда подразделения РОЧС...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)