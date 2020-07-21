Сегодня кандидаты в президенты выступят на телевидении

Во вторник 21 июля Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев выступят на телеканале «Беларусь 1».

Ранее кандидаты в президенты имели возможность выступить на Первом канале белорусского радио. Светлана Тихановская 20 июля рассказала по радио о том, что в тюрьмы брошены люди, в том числе, ее муж Сергей Тихановский.

21 июля на телеканале «Беларусь 1» в 17 часов выступит Светлана Тихановская, позже выступит кандидат в президенты Анна Канопацкая (начало в 17:30), Сергей Черечень (18:00), Андрей Дмитриев (18:30). Действующий президент страны, идущий на шестой срок, от выступления традиционно отказался.