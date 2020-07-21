Захвативший заложников в Луцке террорист попытался сбить полицейский квадрокоптер

Источник материала: ОНТ

Захвативший автобус с пассажирами в украинском Луцке террорист выкидывает из окон взрывпакеты и пытается сбить полицейский квадрокоптер, летающий над местом происшествия. Такую информацию со ссылкой на украинские СМИ передает ТАСС.

В частности, украинские СМИ распространило видео, на котором видно, как преступник пытается сбить дрона, стреляя из окон автобуса. Пока ему это не удалось. Кроме того, изданием «Страна» было распространено видео, на котором слышны взрывы, происходящие в непосредственной близости от места происшествия. Как предположил замминистра МВД Украины Антон Геращенко, это, по всей видимости, взрывпакеты.

При этом замминистра признал, что пока правоохранителям не удалось установить местоположение взрывного устройства с дистанционным управлением, о котором ранее заявил террорист. Впрочем, достоверно не удалось подтвердить и сам факт существования такого устройства. Геращенко также сообщил, что террорист не позволяет доставить заложникам воду и еду, а также запрещает покинуть автобус для того, чтобы справить нужду. При этом в автобусе, предположительно, есть беременные женщины.

Фото: REUTERS / Mykola Martyniuk

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram