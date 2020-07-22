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Редкую фальшивую банкноту в 100 евро пытался обменять брестчанин

22.07.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области в январе - июне проведено почти на 10% меньше исследований денежных билетов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления ГКСЭ Анна Мацкевич.

Редкую фальшивую банкноту в 100 евро пытался обменять брестчанин

В первом полугодии за помощью в определении подлинности банкнот к экспертам обращались около 80 раз. За такой же период в 2019 году специалисты провели более 90 исследований. Чаще всего сотрудникам ГКСЭ приходится иметь дело с фальшивыми купюрами достоинством $100 и 5 тыс. российских рублей. Поддельная банкнота номиналом 100 евро встречается редко. Одну из них правоохранители изъяли у 26-летнего брестчанина.

Редкую фальшивую банкноту в 100 евро пытался обменять брестчанин

Молодой человек хотел обменять валюту в банке. Подлинность купюры вызвала сомнение у кассира, о чем работник сообщила в милицию. Банкноту изъяли и направили для исследования в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. "Эксперт пришел к выводу, что денежный билет номиналом 100 евро образца 2002 года изготовлен не предприятием, осуществляющим производство денежных билетов Европейского центрального банка. По словам брестчанина, купюру он получил при обмене валюты в Украине", - рассказала Анна Мацкевич. Он добавила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Эксперты напоминают: за границей стоит быть предельно внимательными при валютно-обменных операциях, особенно вне банковских учреждений.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области в январе - июне проведено почти на 10% меньше исследований денежных билетов по...
 
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