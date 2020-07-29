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Алёна Дубицкая стала чемпионкой Беларуси в толкании ядра
Источник материала: ОНТ
Алёна Дубицкая стала чемпионкой Беларуси в толкании ядра. Турнир завершился в столице.
Борьба за медали в этом виде лёгкой атлетики прошла в специально созданном секторе рядом с Дворцом спорта. Болельщикам новый формат понравился. И спортсмены при такой поддержке были на высоте. Алёна Дубицкая отправила ядро на 19 метров и 19 сантиметров. Это на 69 сантиметров дальше олимпийского норматива — очень яркая победа. На второй позиции финишировала Елена Пасечник. Тройку лучших замкнула Елена Абрамчук. У мужчин Алексей Ничипор был близок к личному рекорду, победив с результатом 20 метров и 42 сантиметра. Второе место у Олега Томашевича. Третий — Дмитрий Карпук.
Основные баталии чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике развернутся с 31 июля по 2 августа на стадионе «Динамо».
Фото: БЕЛТА
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Алёна Дубицкая стала чемпионкой Беларуси в толкании ядра. Турнир завершился в столице. Борьба за медали в этом виде лёгкой атлетики прошла в специально созданном...
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