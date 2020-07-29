Источник материала: ОНТ

Алёна Дубицкая стала чемпионкой Беларуси в толкании ядра. Турнир завершился в столице.

Борьба за медали в этом виде лёгкой атлетики прошла в специально созданном секторе рядом с Дворцом спорта. Болельщикам новый формат понравился. И спортсмены при такой поддержке были на высоте. Алёна Дубицкая отправила ядро на 19 метров и 19 сантиметров. Это на 69 сантиметров дальше олимпийского норматива — очень яркая победа. На второй позиции финишировала Елена Пасечник. Тройку лучших замкнула Елена Абрамчук. У мужчин Алексей Ничипор был близок к личному рекорду, победив с результатом 20 метров и 42 сантиметра. Второе место у Олега Томашевича. Третий — Дмитрий Карпук.

Основные баталии чемпионата Беларуси по лёгкой атлетике развернутся с 31 июля по 2 августа на стадионе «Динамо».

Фото: БЕЛТА





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