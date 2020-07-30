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«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

30.07.2020 14:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Белорусская инновационная наука вносила и будет вносить вклад в развитие отечественной экономики. В программе «Минск и минчане» рассказали о новых разработках ученых.

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

За прошлый год ученые постарались сделать максимум. Более 300 новых разработок только по государственным научно-техническим программам. Зарегистрировано два десятка медпрепаратов, создано около 250 технологий для лечения различных заболеваний. Огромный рывок сделали агрономы, создав для повышения урожайности около 70 новых видов удобрений.  

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

В Национальной академии наук трудятся лучшие умы страны, которые регулярно презентуют проекты мирового значения. Пример – Институт физики имени Степанова. В этих лабораториях создают специальные лазеры для измерения расстояний и атомных составов веществ. 

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

Максим Богданович, директор Института физики НАН Беларуси:
Мы научились делать такие лазеры, которые превосходят большинство изделий, которые делает кто-либо в мире. Вот излучатели, они весят 20 граммов, но с их помощью можно измерять расстояние порядка 10 километров. С виду кусок металла, но внутри – это высокотехнологичное устройство. Стоимость такого образца может достигать 5 тысяч долларов. 

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

Еще одна гордость ученых – устройство, в котором выращивают нитридные транзисторы. Эта установка – единственная в стране, да и стоит больше двух миллионов. В этой вакуумной камере появляются полупроводники нового поколения.  

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

Максим Богданович:
Создав такой транзистор, мы можем делать миниатюрные источники питания, которые будут в разы меньше весить, чем существующие. Эти структуры могут работать в условиях космоса, работать при температурах 500 градусов Цельсия.

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

Еще одно громкое достижение Академии наук – создание первого белорусского спутника. 8 лет назад он вылетел с «Байконура» и вышел на орбиту. С тех пор и передает снимки со всех уголков голубой планеты.

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

Василий Сивуха, начальник центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли:
У спутника есть режим непосредственной передачи. То есть снял и тут же передал на нашу приемную антенну, которая находится на этом здании. Обработка занимает 20 минут, то есть при лучшем стечении обстоятельств нужно 3-4 часа.

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

В том, что белорусская наука не стоит на месте, сомневаться не приходится. Инновационные методы, устройства и подходы разрабатывают уже не только в НАН, но и в университетах. Студенты, аспиранты, магистранты нет-нет да и попадают в ленты новостей с очередным изобретением. Хороший пример тому – технопарк БНТУ «Политехник». Только за последние годы тут разработали целый ряд медицинского ультразвукового оборудования, в том числе для стоматологии и лечения онкозаболеваний кожи. Разработки для кардиохирургии и множество других инновационных проектов.   

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

Максим Журкевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
В настоящее время более 20 предприятий являются резидентами технопарка. Большинство этих предприятий начинали с молодых коллективов, еще аспирантов, которые уже развились в крупные большие компании, которые работают не только у нас в республике, но и на территории других стран. В том числе и Европейского Союза, и РФ.   

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

История успеха некогда студента энергетического факультета Кирилла Левкова тоже берет истоки отсюда. Здесь он начинал работать над своей уникальной разработкой, ставшей прорывом инженерной мысли. Инновационная экологическая установка «ТурбоСфера» решает проблемы утилизации энергии избыточного давления природного газа. Турбина позволяет вырабатывать электроэнергию, при этом без потребления топлива.

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

Кирилл Левков, руководитель научно-инжинирингового центра:
Ставится в газопроводы и, подобно ветряной турбине, работает на потоке газа. Та энергия, которая сейчас теряется в существующих регуляторах давления, применяемых повсеместно, ее можно вернуть обратно и использовать полезно, вот этим мы и занимаемся.

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

Первый пилотный проект уже реализован на предприятии «Минские коммунальные тепловые сети».Там он доказал свою работоспособность. Сейчас вся деятельность направлена на то, чтобы масштабировать успешный опыт. В ближайшее время задумку планируют реализовать еще на тридцати объектах по всей республике.  

Кирилл Левков:
Мы сейчас активно работаем по направлению использования турбосферы как в энергетике на ТЭЦ, мини-ТЭЦ, так и на газовом хозяйстве, на газорегуляторных пунктах, которые находятся в городах, вокруг городов. У нас в стране более пяти тысяч таких объектов, процентов 20 из которых применение турбосферы будет экономически рентабельно. Эта энергия, которая вырабатывается, она получается экологически чистой.    

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

За новаторство и экологичность проект был отмечен престижной премией в области инновационных технологий «Energy Globe».

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

Кирилл Левков:
Наша команда – это совокупность молодости и опыта, амбициозности и рассудительности. У нас 20 специалистов задействованы на разных этапах выполнения работ, половина работает постоянно, половина привлекается на конкретные задачи. Это выпускники БНТУ и других университетов с разно-профильным образованием. 

«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках

Энергетика – сфера консервативная, тут все развивается чуть медленнее, но безопасность превыше всего. Кирилл Левков в свои 31 уже директор научно-инжинирингового центра. Студенческая мечта стала делом жизни, а диплом белорусского вуза – базой, на которой строятся не только карьера и признание, но и благосостояние.

Люди в материале: Максим Богданович, Василий Сивуха, Максим Журкевич, Кирилл Левков

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Белорусская инновационная наука вносила и будет вносить вклад в развитие отечественной экономики. В программе «Минск и минчане» рассказали о новых разработках...
 
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