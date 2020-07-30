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«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках
Источник материала: СТВ
Белорусская инновационная наука вносила и будет вносить вклад в развитие отечественной экономики. В программе «Минск и минчане» рассказали о новых разработках ученых.
В Национальной академии наук трудятся лучшие умы страны, которые регулярно презентуют проекты мирового значения. Пример – Институт физики имени Степанова. В этих лабораториях создают специальные лазеры для измерения расстояний и атомных составов веществ.
Еще одна гордость ученых – устройство, в котором выращивают нитридные транзисторы. Эта установка – единственная в стране, да и стоит больше двух миллионов. В этой вакуумной камере появляются полупроводники нового поколения.
Еще одно громкое достижение Академии наук – создание первого белорусского спутника. 8 лет назад он вылетел с «Байконура» и вышел на орбиту. С тех пор и передает снимки со всех уголков голубой планеты.
Василий Сивуха, начальник центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли:
В том, что белорусская наука не стоит на месте, сомневаться не приходится. Инновационные методы, устройства и подходы разрабатывают уже не только в НАН, но и в университетах. Студенты, аспиранты, магистранты нет-нет да и попадают в ленты новостей с очередным изобретением. Хороший пример тому – технопарк БНТУ «Политехник». Только за последние годы тут разработали целый ряд медицинского ультразвукового оборудования, в том числе для стоматологии и лечения онкозаболеваний кожи. Разработки для кардиохирургии и множество других инновационных проектов.
История успеха некогда студента энергетического факультета Кирилла Левкова тоже берет истоки отсюда. Здесь он начинал работать над своей уникальной разработкой, ставшей прорывом инженерной мысли. Инновационная экологическая установка «ТурбоСфера» решает проблемы утилизации энергии избыточного давления природного газа. Турбина позволяет вырабатывать электроэнергию, при этом без потребления топлива.
Первый пилотный проект уже реализован на предприятии «Минские коммунальные тепловые сети».Там он доказал свою работоспособность. Сейчас вся деятельность направлена на то, чтобы масштабировать успешный опыт. В ближайшее время задумку планируют реализовать еще на тридцати объектах по всей республике.
За новаторство и экологичность проект был отмечен престижной премией в области инновационных технологий «Energy Globe».
Энергетика – сфера консервативная, тут все развивается чуть медленнее, но безопасность превыше всего. Кирилл Левков в свои 31 уже директор научно-инжинирингового центра. Студенческая мечта стала делом жизни, а диплом белорусского вуза – базой, на которой строятся не только карьера и признание, но и благосостояние.
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«С виду кусок металла, внутри – высокотехнологичное устройство». Белорусские учёные рассказали о новых разработках
Белорусская инновационная наука вносила и будет вносить вклад в развитие отечественной экономики. В программе «Минск и минчане» рассказали о новых разработках...
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