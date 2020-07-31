|
В Толочинском районе мальчик при спуске с горки застрял в трубе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 июля около половины седьмого вечера в Толочинском районе в трубе детской горки застрял ребёнок.
По
Самостоятельно выбраться несовершеннолетний не смог, у взрослых тоже не получилось его освободить. Прибывшие спасатели с использованием подручных средств деблокировали колено мальчика.
Спасённого осмотрели медработники. Ребёнок не пострадал, госпитализация не потребовалась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 30 июля около половины седьмого вечера в Толочинском районе в трубе детской горки застрял ребёнок. По сведениям МЧС Беларуси, 9-летний мальчик...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)